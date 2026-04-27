Μάγκυ Χαραλαμπίδου: «Όταν κάνω μια ωραία προπόνηση γλουτών, μετά τους κοιτάζω και λέω φτου σου»

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου εξομολογήθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ότι το φαγητό για εκείνη είναι δεύτερη απόλαυση και για αυτό τον λόγο κάνει πολλή γυμναστική, ενώ δεν έκρυψε ότι μετά από μια ωραία προπόνηση γλουτών, πολλές φορές κοιτάζεται στον καθρέφτη και λέει «φτου σου, μάτια μου».

«Δεν προσέχω τη διατροφή μου αλλά γυμνάζομαι, γυμνάζομαι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Αν μου πεις "θέλω να μου το αξιολογήσεις", θα σου έλεγα ότι είναι δεύτερη απόλαυση, σίγουρα. Το πρώτο, εντάξει, φαντάζεσαι τι θα έλεγα.

Η ζωή είναι το νούμερο ένα. Ξέρεις, χαιρόμαστε να ζούμε. Παρά τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τα πάντα, πάμε μπροστά. Οπότε ναι, με αγαπάω», είπε αρχικά η γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός.

«Δεν λέω "φτου σου κούκλα μου", αλλά εντάξει, μπορεί και να το πω όμως. Αν έχω κάνει, ας πούμε, μια πάρα πολύ ωραία προπόνηση γλουτών, μετά τους θαυμάζω», παραδέχτηκε σε εκείνο το σημείο η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

«Δεν προπονούμαι με τον άντρα μου, γιατί μαλώνουμε. Προπονούμαστε με τον προπονητή που έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί βριζόμαστε "δεν την κάνεις σωστά", "παράτα μας" και τέτοια.

Οπότε προπονούμαι με τον προπονητή μας και, όταν λοιπόν κάνω ασκήσεις γλουτών, μετά κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω "φτου σου, φτου σου, μάτια μου"», εξομολογήθηκε στο τέλος η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.