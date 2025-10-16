Μαίρη Χρονοπούλου: «Κάποιος κύριος πήρε παράνομα την τέφρα της» λέει ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού

Το σπίτι που έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαίρη Χρονοπούλου και το οποίο πλέον ανήκει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφτηκε η κάμερα του Happy Day.

Στην εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος δήλωσε:

Διαβάστε ακόμα - Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση θανάτου της

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο "Χαμόγελο του παιδιού" γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά.

Αρκετά χρόνια πριν, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε γιατί ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά, διαπίστωσα ότι δανείζοντας σε εμάς εκείνα τα χρήματα δε θα μπορούσε η ίδια να συνεχίσει να ζει κανονικά και αρνήθηκα την προσφορά της.

Αυτό της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Από τότε γίναμε πραγματικά φίλοι και το "Χαμόγελο του παιδιού" η οικογένειά της.

Το σπίτι αυτό είναι ένα απλό σπίτι προκάτ, που έχει όμως την αίγλη μιας σταρ».

«Η Μαίρη Χρονοπούλου ήθελε να φύγει με απλότητα να μη γίνουν βαρύγδουπα πράγματα. Στον βωμό των 5 λεπτών δημοσιότητας κάποιοι καπηλεύτηκαν τη μνήμη της», δήλωσε ο ίδιος στη συνέχεια.

Ανοίγοντας τους χώρους του σπιτιού στην κάμερα του Happy Day ο Πρόεδρος του Ιδρύματος εξήγησε ότι η αξέχαστη σταρ «μετακόμισε στο κάτω δωμάτιο γιατί τη δυσκόλευαν τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζε».

Μάλιστα, τόνισε ότι με το Χαμόγελο του Παιδιού «θέλουμε να κάνουμε δράσεις στο κτήμα, αλλά όταν τελειώσει η κατάσταση που διαμορφώθηκε με το κουτσομπολιό.

Οι άνθρωποι που ήταν κοντά της την αγαπούσαν παρόλο που ήταν δύσκολος άνθρωπος, γιατί όταν πονάει κάποιος και υποφέρει, γίνεται και δύστροπος».

Τέλος, αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή την τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου την έχει πάρει «παράνομα κάποιος κύριος δηλώνοντας φίλος της και δεν την εποιστρέφει».

«Η τελευταία της επιθυμία ήταν να φτιάξουμε ένα μνημείο μέσα σε σημείο στην αυλή που όρισε η ίδια, να βάλουμε μια ταμπέλα που να γράφει, "Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά", και έναν χώρο από κάτω που θα έμπαινε η τέφρα της. Αυτό το δήλωσε.

Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα δηλώνοντας ότι είναι φίλος της και δεν την επιστρέφει. Αν δεν την επιστρέψει, θα υπάρξουν ποινικές διώξεις. Έχει ενημερωθεί εισαγγελέας».