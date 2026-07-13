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Ρίκα Διαλυνά: Η σπάνια εμφάνιση με τον Σπύρο Μπιμπίλα στο πλευρό της

Η σπάνια εμφάνιση της Ρίκας Διαλυνά, η οποία μένει μόνιμα πλέον στην Κρήτη. Οι κοινές φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας και η ευχή του.

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Σπύρος Μπιμπίλας Ρίκα Διαλυνά
Σπύρος Μπιμπίλας και Ρίκα Διαλυνά | @spyrosmpimpilas - Instagram
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Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε στην Κρήτη και επισκέφτηκε την αγαπημένη φίλη του, Ρίκα Διαλυνά που τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Ηράκλειο και μαζί τράβηξαν μερικές φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια, Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων...

Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στην θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο, Μάνο Ιερωνυμάκη που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας.

Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

 

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