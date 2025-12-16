Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι μαζί μετά από 17 χρόνια: Η φωτογραφία στην έκθεση του γιου τους

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το θορυβώδες διαζύγιό τους, η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι συναντήθηκαν ξανά για να στηρίξουν τον γιο τους, Ρόκο Ρίτσι, στα εγκαίνια της νέας του εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Talk is Cheap», που έγινε στο Λονδίνο.

Ο 25χρονος καλλιτέχνης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία σπάνια στιγμή με τους δύο γονείς του, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία και τη στήριξη τους.

«Είναι κατανοητό γιατί κάποιοι μπορεί να με κρίνουν και δεν τους κατηγορώ» έγραψε ο Ρόκο στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για το ποιος είμαι, αλλά ακόμη πιο υπερήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς σε μία αίθουσα να με στηρίζουν».

Η Μαντόνα με τον Γκάι Ρίτσι και τον γιο τους, Ρόκο (στη μέση) | ΕΡΤ

Μαντόνα: «Η τέχνη μας φέρνει κοντά»

Η Μαντόνα από την πλευρά της μοιράστηκε επίσης εικόνες από την έκθεση στα social media, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται σε αυτές ο πρώην σύζυγός της.

«Η Τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε βρίσκεσαι σε έναν κινηματογράφο βλέποντας μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο χορεύοντας με τους ρυθμούς της μουσικής, είτε σε μια έκθεση συγκεντρωμένος μπροστά από έναν πίνακα. Η Τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει την ανθρώπινη σύνδεση» ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια του «Material Girl».

«Σ’ ευχαριστώ Ρόκο που δημιούργησες αυτή την εμπειρία με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. “Talk is Cheap” («Εύκολο να το λες») — Πράγματι» συμπλήρωσε.

Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι γνωρίστηκαν το 1999, απέκτησαν τον Ρόκο τον Αύγουστο του 2000 και παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς στη Σκωτία.

Το 2008 χώρισαν, έπειτα από μία έντονη περίοδο δημοσιότητας γύρω από το διαζύγιό τους. Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά, ενώ ο Ρίτσι έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με την Τζάκι Έινσλι, με την οποία έχει τρία παιδιά.

Νωρίτερα φέτος η βασίλισσα της ποπ είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του Ρόκο αποτέλεσε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της.