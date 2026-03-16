Μαρία Αλιφέρη: «Μου έλεγαν να δηλώσω πως είμαι ΠΑΣΟΚ για να επιστρέψω στην τηλεόραση»

Η Μαρία Αλιφέρη ήταν στο απόγειο της καριέρας της όταν εν μία νυκτί κόπηκε το 1981 από την ΕΡΤ και μάλιστα εις διπλούν, από «Τα τετράγωνα των αστέρων» και τη σειρά «Η κραυγή των λύκων» με πολιτικά κριτήρια όπως έχει επανειλημμένως υποστηρίξει.

«Κανείς δεν μου είπε τίποτα, απλώς αποφάσισαν να με κόψουν. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Γονάτισα ψυχικά γιατί ήταν τεράστια αδικία» αποκάλυψε σε συνέντευξή της στον Γιάννη Βίτσα και στο περιοδικό Hello η ηθοποιός, εξηγώντας παράλληλα ότι είχε μπει στη «μαύρη λίστα» ακόμα και για να δώσει συνεντεύξεις για τις θεατρικές της δουλειές.

Η Μαρία Αλιφέρη στη συνέντευξή της αναφέρει ακόμα ότι δέχτηκε πιέσεις με αντάλλαγμα να σταματήσει το τηλεοπτικό «εμπάργκο» και περιγράφει πώς κομματικά στελέχη την πλησίαζαν στο καμαρίνι της.

«Έρχονταν από διάφορα κόμματα και μου ζητούσαν να γραφτώ στο κόμμα για να είμαι στην τηλεόραση. Από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ… και από το ΠΑΣΟΚ. Μου έλεγαν να δηλώσω πώς είμαι ΠΑΣΟΚ για να επιστρέψω στην τηλεόραση. Έλα τώρα, δεν τα ξέρεις αυτά τα παιχνίδια;»

Εκείνη ωστόσο ήταν σαφής ως προς τη θέση της: «Μου φαινόταν αδιανόητο! Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα με υποχρεώσει ο άλλος να κάνω κάτι που συνειδησιακά δεν το θέλω. Να πάω με εκβιασμό σ’ ένα κόμμα; Ούτε για αστείο», λέει.