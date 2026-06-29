Μαρία Αντωνά για Λιάγκα: «Ο Γιώργος τηλεοπτικά είναι βουνό και όχι ο καρχαρίας»

Η Μαρία Αντωνά μίλησε στην κάμερα του Happy Day μετά το φινάλε της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, στην οποία συμμετείχε η ίδια και όπως είναι φυσικό η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην πάει και στον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, τον οποίο παρομοίασε με βουνό.

«Πάντα όταν κλείνει ένας κύκλος, υπάρχει συγκίνηση για όλα τα ωραία που έχεις περάσει με τους ανθρώπους που ήσουνα μαζί. Φυσικά και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία.

Θεωρώ ότι αυτό το αποτύπωμα που έχω αφήσει σαν άνθρωπος και σαν αποτέλεσμα δουλειάς σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις, που είναι κάτι το οποίο αγαπώ πολύ, θέλω να πιστεύω ότι το πέτυχα», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Μια ερώτηση που της κάνουν συχνά είναι εάν θα μπορούσαμε να τη δούμε τηλεοπτικά κάποια στιγμή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα και ο ρεπόρτερ του Happy Day τη ρώτησε εάν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τη νέα σεζόν στο ανανεωμένο Πρωινό.

«Ποτέ μη λες ποτέ. Ίσως θα μπορούσατε να δείτε εμένα στον Γιώργο, δίπλα στον Γιώργο, με κάτι διαφορετικό. Με ένα λίγο πιο διαφορετικό project», απάντησε η Μαρία Αντωνάm, διευκρινίζοντας:

«Δεν έχω κάτι να σου πω έτσι πολύ συγκεκριμένο, αλλά θα μπορούσα να υπάρξω σε κάτι άλλο διαφορετικό. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω τον εαυτό μου σαν backstage στο Dancing with the Stars. Αυτοπροτείνομαι μόνη μου, δεν έχω δεχτεί κάποια πρόταση».

Όταν ρωτήθηκε για το αν παίζει να δούμε τον Γιώργο Λιάγκα στην κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars που όπως όλα δείχνουν θα επιστρέχψει την επόμενη σεζον στον ΑΝΤ1, η Μαρία Αντωνά απάντησε: «δεν το γνωρίζω καθόλου».

Τέλος, ερωτώμενη για τις συνεχείς αναφορές του Γιώργου Λιάγκα μέσα από το Πρωινό στους καρχαρίες, η ίδια έδωσε επική απάντηση:

«Ο Γιώργος τηλεοπτικός καρχαρίας; Αυτοτρολάρεται, γιατί όντως θαυμάζει πάρα πολύ αυτό το ζώο, θέλω να σου πω, κι έχουμε δει και πολλά ντοκιμαντέρ.

Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά, νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη ο Γιώργος. Ο Γιώργος, αν θα μπορούσε να παρομοιαστεί με κάτι, αυτό είναι το βουνό και όχι ο καρχαρίας».