Μαρία Ηλιάκη: «Πολλές φορές έχω φάει σε τουαλέτες - Έκλεινα την πόρτα και έτρωγα με την ησυχία μου»

Η Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή την εξομολόγηση της Κέρι Ουάσινγκτον (Kerry Washington) για τις διατροφικές αλλεργίες και ότι τρώει στις τουαλέτες, αποκάλυψε σήμερα (27/11) στον αέρα του «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ ότι υπήρχε περίοδος που και εκείνη έκανε το ίδιο πράγμα, εξηγώντας τον λόγο.
«Ταλαιπωρία αυτό το κορίτσι, την καταλαβαίνω εγώ γιατί τρώει στις τουαλέτες. Προφανώς, αυτά που σερβίρουν είναι τίγκα σε αυτά που έχει αλλεργία και μπορεί να ντρέπεται να βγάλει το σακουλάκι της σε ένα gala και να πάει στην τουαλέτα για να φάει.
Σιγά, η πρώτη είναι; Κι εγώ έχω φάει σε τουαλέτες πολλές φορές», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.
Όταν ο Κρατερός Κατσούλης, χωρίς να κρύψει την έκπληξή του, της ζήτησε να εξηγήσει λίγο καλύτερα τι εννοεί, η παρουσιάστρια ανέφερε:
«Μία περίοδο που με είχε πιάσει και έκανα αυστηρή διατροφή, επειδή έχω και εγώ τα δικά μου ψυχολογικά και κόμπλεξ, όταν πήγαινα κάπου καλεσμένη, έπαιρνα το σακουλάκι μου με τα κάσιους στην τουαλέτα, έκλεινα και την πόρτα και έτρωγα εκεί με την ησυχία μου. Έτρωγα το σνακ μου, μετά έβγαινα και συνέχιζα, κυρία».
