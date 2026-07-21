Μαρία Κίτσου: «Διέκοψα αμέσως μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές»

Η Μαρία Κίτσου περιέγραψε σε συνέντευξη στο περιοδικό Hello ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας άνδρας για να συνδεθεί μαζί του, ενώ δεν έκρυψε πως στο παρελθόν είχε σταματήσει σχέση επειδή της θύμισε «πατρικές συμπεριφορές».

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«Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει.

Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική», είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Μάλιστα, η Μαρία Κίτσου δεν έκρυψε πως «υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως.

Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου, αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη».