Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα

Η 21 ετών Μαρίνα Ντογκάνη από τη Δράμα εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Fashion International 2025 που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στη Σαγκάη της Κίνας και κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο Miss Photogenic.

Η Μαρίνα ασχολείται με τον χώρο του μόντελιγκ τα δύο τελευταία χρόνια που ήρθε στην Αθήνα κάνοντας φωτογραφίσεις για e-shop και καταλόγους.

Ο τίτλος που απέσπασε στα καλλιστεία στην Κίνα ελπίζει όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη (27/11) ότι θα είναι βοηθητικός στη δουλειά της.

«Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κατακτήσαμε τον σημαντικό τίτλο ομορφιάς και φωτογένειας, είμαι πολύ υπερήφανη για αυτό. Πήραν μέρος 30 κοπέλες. Top10 δεν βγήκα. Κανόνισαν να βγει η γειτονιά τους. Πρώτη βγήκε η Κίνα», δήλωσε η Μαρίνα Ντογκάνη στην εκπομπή.

Και συνέχισε: «Έχω ύψος 1,70. Προφανώς θα μου ανοίξει πόρτες στον χώρο. Έχω και τη δική μου επιχείρηση με δικά μου ρούχα».

Για τον επόμενο μήνα μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, θα βρίσκεται στη Δράμα για την παρουσίαση της Ονειρούπολης, του θεματικού χριστουγεννιάτικου πάρκου που στήνεται κάθε χρόνο στο κέντρο της πόλης.