Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική - Τα νεότερα για την υγεία της

Μετά το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε πριν από λίγες ημέρες στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι προχωρά σε αναβολή των προγραμματισμένων συναυλιών της στην Αμερική.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα επικοινωνίας της, η υγεία της εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο οι γιατροί της έχουν συστήσει απόλυτη ξεκούραση.

Αναφορικά με τις εμφανίσεις που χρειάζεται να αναβληθούν, η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα υπάρξουν σύντομα νέες ημερομηνίες.

Η ανακοίνωση για τη Μαρίνα Σάττι και την υγεία της

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».