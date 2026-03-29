Μαρινέλλα: Η Άννα Βίσση σταμάτησε την ορχήστρα της για να την αποχαιρετήσει - «Έφυγε ένας θρύλος»

Η φωνή της σπουδαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας σίγησε το Σάββατο (28/3).

Σε ηλικία 88 ετών και έπειτα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Ηρώδειο, η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι.

Η Άννα Βίσση θέλοντας να την τιμήσει σταμάτησε την ορχήστρα της στην έναρξή της το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινο κέντρο που εμφανίζεται για να μιλήσει για εκείνη και της αφιέρωσε τη βραδιά. Πίσω της μια φωτογραφία της Μαρινέλλας που έγραφε: «Αντίο φωνή, Αντίο ντίβα, Αντίο δασκάλα, Αντίο Μαρινέλλα».

Διαβάστε ακόμα: Μαρινέλλα: Πώς γράφτηκε το Άνοιξε Πέτρα και η άγνωστη ιστορία πίσω από το Σταλιά - Σταλιά

Το αντίο της Άννας Βίσση στη Μαρινέλλα

«Είμαι πολύ συγκινημένη για αυτό που ακούσαμε σήμερα και θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή για να θυμηθούμε κάτι από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε, τη Μαρινέλλα.

Τη λατρέψαμε, τη χειροκροτήσαμε όλοι και εγώ. Όταν ήμουν 15-16 χρονών και την είδα στην Αθήνα είχα μείνει άναυδη, την κοιτούσα και τη θαύμαζα και σκεφτόμουν αν μια μέρα θα γίνω κι εγώ έτσι. Έφυγε ένας ζωντανός θρύλος και από εδώ και πέρα πιστεύω θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαραλλέα, ήταν σπουδαία φωνή και προσωπικότητα.

Ήταν πρότυπο και πιστεύω για πολλούς ανθρώπους, γιατί χωρίς πολλά εφόδια πέτυχε τα πάντα και διήρκησε. Έφυγε στα 88 της χρόνια και θυαμαζω αυτούς τους ανρθώπους που κρατάνε και είναι πιστοί σε αυτό που η φύση τους όρισε να είναι.

Λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε με άδικο τρόπο. Ας την αποχαιρετήσουμε, να της αφιερώσουμε τη βραδιά και στη διάρκεια θα την τραγουδήσουμε κιόλας. Ο θανατος όπως λένε και οι φιλόσοφοι είναι γιορτή και αυτός», ανέφερε η Άννα Βίσση στη σκηνή.