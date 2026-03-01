Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι με αγόρι και πολύ ερωτευμένη»

Η Marseux είχε μία από τις καλύτερες συμμετοχές στο Sing For Greece, αλλά το τραγούδι της δεν επιλέχθηκε τελικά για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τη συμμετοχή της και ήταν μέσα στα μαθήματα που της πρόσφερε αυτή η χρονιά.

«Δεν το μετανιώνω καθόλου. Αυτή η χρονιά ήταν ένα τεράστιο μάθημα για εμένα. Δεν έχω μάθει να τα βγάζω πέρα μέσα σε πλαίσιο διαγωνισμού. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού, ιντριγκαδόρικο, σύγκρισης. Δεν είχα ξανασυγκριθεί με κανέναν. Επειδή είχα γνωρίσει τα παιδιά, φοβόμουν μην μας επηρεάσουν τα σχόλια από γύρω. Εντέλει δεν συνέβη αυτό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και η τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε.

Σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε από την Εύη Δρούτσα, η Marseaux δήλωσε: «Γενικότερα ως παιδί έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε για μένα ήταν ένα trigger. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με ενόχλησε… ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει».

Και πρόσθεσε αναφορικά με αρνητικά σχόλια: «Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ας πούμε ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό!».

Η συγκίνηση με τη μαμά του Akyla

Η στιγμή με τον Akyla και τη μητέρα του στον τελικό της Eurovision η Marseaux δεν έκρυψε ότι τη συγκίνησε βαθιά.

«Γενικότερα και με τις μαμάδες έχω μία ευαισθησία παραπάνω, αλλά όταν τους είδα έτσι μαζί (τον Ακύλα με τη μαμά του), αγκαλιά, πάνω να κλαίνε… μετά κιόλας σκεφτόμουν παράλληλα και τη γέφυρα που έχει στο κομμάτι, το «κοίτα μαμά ότι θα σου φέρω τόσα πράγματα» και τέτοια. Παιδιά, νομίζω απ’ τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει σίγουρα τον τελευταίο χρόνο σίγουρα», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια έχει χάσει τη μαμά της. «Τη μαμά σου δεν θα σταματήσεις ποτέ να τη ζητάς και να σου λείπει. Δηλαδή είτε είσαι 5 είτε είσαι 95 ετών. Εγώ έχω συνηθίσει να ζω με την ιδέα ότι δεν την βλέπω, αλλά δεν έχω σταματήσει ούτε να της μιλάω, ούτε να τη σκέφτομαι, ούτε να νιώθω ότι επικοινωνούμε» εξομολογήθηκε η Marseaux.

Η προσωπική της ζωή

Αναφορικά με την προσωπική της ζωή και τη δήλωση της ότι είχε σχέση με κορίτσι, η δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι. Είμαι πολύ ερωτευμένη.

Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει ας πούμε ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει. Τώρα το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για μένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».