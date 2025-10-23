Ματθίλδη Μαγγίρα: «Η Έλενα Χριστοπούλου είναι η ξανθιά; Η άλλη ποια είναι η Παπίλα Πιπίλα;»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, σχολίασε το τηλεοπτικό τοπίο και την έλλειψη κωμικών σειρών, ενώ ερωτώμενη για τις Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη που θα παρουσιάζουν μαζί με τη Σοφία Μουτίδου την εκπομπή The View στο Open, έδειξε να μην τις ξέρει.

Διαβάστε επίσης - Λένα Ζευγαρά για Κέντρικ Ναν: «Δεν θα ασχοληθώ με φήμες, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα»

«Μετά τον κορονοϊό δεν βλέπω τόσες κωμωδίες όσες πριν. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορεί να ανοίγεις από το πρωί την τηλεόραση και να ακούς για βιασμούς, δολοφονίες.

Ακόμα και τα πρωινάδικα έγιναν πλέον όλα infotainment. Είναι σαν να άνοιξα εγώ σουβλατζίδικο, έκανα επιτυχία και ξαφνικά όλος ο δρόμος γεμίζει σουβλατζίδικα! Ανοίξτε και κάτι εναλλακτικό, ένα… vegan σουβλατζίδικο», σχολίασε αρχικά η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Όσον αφορά τις τέσσερις παρουσιάστριες του The View και με αφορμή πρόσφατες δικές της δηλώσεις που και πάλι έδειχνε να μην τις γνωρίζει, η ίδια σε ερώτηση για το αν τις έμαθε τώρα, η απάντηση ήταν:

«Όχι. Η Έλενα Χριστοπούλου είναι η ξανθιά; Την ξέρω αυτήν. Η άλλη ποια είναι η Παπίλα… Πιπίλα; Δεν ακούω ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση βλέπω, άρα πώς θα την ξέρω;

Ποιες εκπομπές έχει παρουσιάσει η Δάφνη Καραβοκύρη; Μπορεί να τις ξέρω φυσιογνωμικά».