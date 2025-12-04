Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξέσπασε μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητά του - «Εγώ και η οικογένειά μου δεν αντέχουμε άλλο»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ξέσπασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μετά τα σχόλια που έχει δεχτεί με αφορμή πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», όπου ανέφερε ότι δεν θα εξαπατούσε τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση και τον κόσμο για να διαψεύσει φήμες σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τον κόσμο να σταματήσει να ασχολείται με την προσωπική του ζωή και να μη δημιουργεί προβλήματα στην οικογένειά του, ενώ σχολίασε και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα τηλεοπτική εκπομπή.

«Η οικογένειά μου κι εγώ δεν αντέχουμε άλλο αυτό τον πόλεμο»

«Σας παρακαλώ πολύ σταματήστε να ασχολείστε με την προσωπική μου ζωή. Εγώ και η οικογένειά μου δεν αντέχουμε άλλο αυτόν τον πόλεμο που δεχόμαστε καθημερινά.

Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζήσει όμορφα, ήρεμα, με τη γυναίκα του και με το παιδί του. Δεν σας έχω ενοχλήσει ποτέ. Όμως όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχθεί και συνεχίζω να δέχομαι απίστευτο διαδικτυακό bullying».

Στη συνέχεια, στάθηκε στην «επίθεση» που δέχεται: «Με έχουν χτυπήσει, με έχουν προσβάλει, με έχουν υποδεχθεί με λόγια σκληρά, άδικα, κακεντρεχή. Δηλαδή πόσο νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος;

Είδα χθες να γίνεται τηλεοπτική διάγνωση από συγκεκριμένη εκπομπή γι’ αυτό που είπα, είδα να μεταφράζονται αλλιώς τα λεγόμενά μου, είδα να μπαίνουν ξανά στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Και όχι, δεν προκαλούμε. Μόνοι σας μπαίνετε. Επειδή βολεύει, επειδή πουλάει. Επειδή κάνει κλικ.

Διερωτάστε γιατί το είπα αυτό; Που τι είπα δηλαδή; Εγώ απάντησα με ειλικρίνεια όπως κάνω πάντα σε μια ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό. Όλο το υπόλοιπο το κάνει η χωρίς όρια αναπαραγωγή, παράφραση και παραποίηση των λεγομένων όπου ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει και λέει το μακρύ του και το κοντό του».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Είπε αυτό άρα εννοούσε το άλλο”, “το λέει για να κρύψει κάτι”, “το λέει επειδή δεν αποδέχεται τον εαυτό του”. Έλεος. Φτάνει πια. Και επειδή τώρα υπάρχει και ένα μικρό παιδί, το παιδί μας, η καρδιά μας, η ζωή μας όλη, που σε λίγο θα μεγαλώσει και θα μπορεί να διαβάζει αυτά που γράφετε και να ακούει αυτά που λέτε.

Θα μπορεί να βλέπει το μίσος που χύνεται. Το μένος, κατευθείαν απέναντι σε εμάς και στο σπίτι μας. Σταματήστε να μπαίνετε εκεί που δεν σας αφορά και δεν σας ζητήθηκε».

Ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου | Instagram/ mavrikios_mavrikiou

