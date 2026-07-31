Με άκρως καλοκαιρινή διάθεση η Κλέλια Ανδιολάτου: Οι ηλιόλουστες πόζες στην παραλία

Τις διακοπές της απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται στιγμές από αυτές με τους followers της στα social media.
Αυτή τη φορά η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια του Maestro ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μια σειρά από πόζες στην παραλία, λουσμένη στο φως του ήλιου, φορώντας ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό.
Λεπτομέρεια που δεν μπορεί να ξεφύγει από το μάτι είναι το άκρως καλοκαιρινό κολιέ που φοράει η Κλέλια Ανδριολάτου και ολοκληρώνει το λουκ της.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση της γνωστής ηθοποιού πλημμύρισε από emojis με φωτιές και καρδιές, καθώς επίσης από κολακευτικά σχόλια.
Η ίδια, πάντως, προτίμησε να μη γράψει τίποτα στη λεζάντα παρά να βάλει μια πορτοκαλί καρδιά, ασορτί με το μαγιό της.
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