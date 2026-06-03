Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε καστανή: Οι φωτογραφίες και ο λόγος που άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της

Την τη γνωρίσαμε ξανθιά στο Maestro, με το αρχικά σκούρο χρώμα να ανοίγει στην πορεία και η Κλέλια Ανδριολάτου να γίνεται κατάξανθη, το τελευταίο διάστημα είχε πάλι σκουρύνει το χρώμα και τώρα η γνωστή ηθοποιός τολμησε τη μεγάλη αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της και έγινε καστανή!

Μια εύλογη απορία είναι αν η αλλαγή οφείλεται σε κάποιον ρόλο και η απάντηση είναι «ναι» αν και η ίδια δεν έχει μαρτυρήσει περισσότερα για την ώρα.

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Αντίθετα, έδειξε χθες (2/6) το απόγευμα το νέο της λουκ μέσα από τη σελίδα της στο Instagram όπου στην παρακάτω ανάρτηση έγραψε: «Νέος ρόλος - νέο μαλλί - νέο κεφάλαιο. Ενθουσιασμένη! Μείνετε συντονισμένοι!».

Την ίδια στιγμή ανέβασε και stories με το νέο μαλλί, σε ένα από τα οποία η Κλέλια Ανδριολάτου είχε διάθεση να τρολάρει τον εαυτό της για τη μεγάλη αλλαγή, γράφοντας: «Ποιά είναι αυτή;».

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Το σίγουρο είναι ότι η καστανή Κλέλια Ανδριολάτου άρεσε πολύ στους διαδικτυακούς της φίλους, αφού τα like και οι καρδιές και τα κοπλιμέντα στα σχόλια έπεσαν «βροχή», από επώνυμους και μη.