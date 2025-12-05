Μέγκαν Μαρκλ: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του πατέρα της για να τον κρατήσουν στη ζωή

Σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο, έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος.

Ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, επιβεβαίωσε την είδηση ​​στην Daily Mail την Πέμπτη, λέγοντας: «Ο μπαμπάς μου είναι πολύ γενναίος. Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα».

Στη συνέχεια, περιέγραψε λεπτομερώς πώς τον μετέφερε σε ένα τοπικό νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, όπου ζει ο πατριάρχης, «και του έκαναν κάποιες ακτινογραφίες και υπερηχογράφημα και είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί».

Αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο στο Σεμπού, οι γιατροί τον πήραν αμέσως για χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον γιο του, «δεν υπήρχε άλλη επιλογή». Οι γιατροί εξήγησαν ότι ήταν «ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Μaρκλ αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό. Ο Τόμας Τζούνιορ, ο οποίος έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα του, είπε ότι οι γιατροί παραμένουν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 81χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε ο γιος του, «οι επόμενες τρεις ημέρες είναι κρίσιμες». Οι γιατροί φοβούνταν για ενδεχόμενη λοίμωξη, με κίνδυνο σηψαιμίας ή γάγγραινας. «Το δέρμα του ήταν μαυρισμένο. Δεν μας δόθηκε καμία άλλη επιλογή. Είπαν: “Πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο τώρα, αλλιώς μπορεί να πεθάνει”» ανέφερε ο γιος του Μαρκλ.

Ο Τόμας Μαρκλ δεν έχει σχέσεις με την κόρη του Μέγκαν

Ο Τόμας Μάρκλ δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Η σχέση του με τη Μέγκαν έχει διακοπεί από το 2018. Λίγο αργότερα, ο Μαρκλ υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια και, σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του ήταν «έξαλλη», επειδή δεν μπόρεσε να παραστεί στον γάμο της.

Τα τελευταία χρόνια, η υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Το 2022 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, χάνοντας προσωρινά την ικανότητα ομιλίας, την οποία ανέκτησε εν μέρει με λογοθεραπεία. Τον Ιανουάριο, μετακόμισε στις Φιλιππίνες, λέγοντας στην «Daily Mail»: «Οι ΗΠΑ και το Μεξικό μου θύμιζαν συνεχώς την αποξένωση από την κόρη μου. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από εκείνη και τον Χάρι, που ήταν πάντα στην τηλεόραση με τις εκπομπές. Έτσι μετακόμισα στην άλλη πλευρά του κόσμου ελπίζοντας σε μια πιο ήσυχη ζωή».