Μεσσαροπούλου για Ρέβη: «Ψηλά το λάβαρο της επανάστασης! Δεν την απέλυσε κανείς, πληρωνόταν»

Τις δηλώσεις της Ευλαμπίας Ρέβη κατά την έξοδό της από το μαιευτήριο σχολίασαν στην πρωινή εκπομπή του Alpha Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την ομάδα της.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου εξέφρασε την άποψη ότι η Ευλαμπία Ρέβη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο «θαύμα» που κρατά στην αγκαλιά της και τόνισε ότι πληρώνεται κανονικά από τον ΣΚΑΪ.

«Ψηλά το λάβαρο της επανάστασης! Δεν την απέλυσε κανείς. Πληρωνόταν η Ευλαμπία κανονικά. Μην αρχίζουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Άκου. Αυτά είναι ανάλογα από ποια πλευρά τα βλέπεις. Εδώ έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ευλαμπία.

Εγώ στεναχωριέμαι που τη βλέπω, την ώρα της ερώτησης της συγκεκριμένης, να σκοτεινιάζει. Γιατί αυτή τη στιγμή, ένα είναι το θέμα, έχει στα χέρια της ένα μικρό θαύμα.

Η Ευλαμπία πληρώνεται και θα πληρώνεται για τους επόμενους 18 μήνες», υπογράμμισε.

Διαβάστε ακόμα: Ευλαμπία Ρέβη για ΣΚΑΪ: «Για καμία μάνα δεν εύχομαι να συμβεί αυτό που μου συνέβη»

Παράλληλα, η δημοσιογράος αναέρθηκε στη δική της περίοδο λοχείας που η άδειά της κράτησε μόλις 20 ημέρες.

«Επειδή κι εγώ έχω βρεθεί έγκυος, να γυρίσω στις 20 μέρες στη δουλειά μου και όχι στην εφημερίδα, στην τηλεόραση. Μου ‘τυχε και μένα. Μπορεί και μένα να μη μου άρεσε στις 20 μέρες που γύρισα, γιατί θα ήθελα να κάτσω 18 μήνες και να πληρώνομαι στο σπίτι μου.

Και δεν το λέω για την Ευλαμπία το 18. Έτσι έλεγε το συμβόλαιό μου, ότι πρέπει να γυρίσω. Θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά ξέρουμε ότι έχει περιορισμούς και πολλές φορές δεν έχει μόνο χαρές. Τότε αλλάζεις δουλειά. Η έγκυος δεν είναι άρρωστη».