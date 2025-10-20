Μετά τον Σπηλιωτόπουλο, και ο Πορτοσάλτε: «Για μια περίοδο της ζωής μου έκανα crossfit»

Με αφορμή το πρόμο - βίντεο του πρώην Υπουργού Άρη Σπηλιωτόπουλου ο οποίος συμμετέχει σε ΤikTok από γνωστό γυμναστήριο της Αθήνας, ο Άρης Πορτοσάλτε δήλωσε ότι και εκείνος έκανε crossfit.

«Πολύ καλά κάνει αλλά δεν μου πέφτει λόγος», είπε ο Άρης Προτοσάλτε στον αέρα του ΣΚΑΙ, και συμπλήρωσε γελώντας: «Τα χρόνια που έκανα crossfit, τα είδα όλα και έμεινα μισή μερίδ, είναι σκληρό. Ναι μια περίδο της ζωής μου έκανα και τέτοιο (crossfit)».

Για το γεγονός ότι ο Άρης Σπηλιωτόπουλος προχώρησε στη δημοσίευση του βίντεο, ο δημοσιογράφος δήλωσε: «Καλώς έκανε κα το ανέβασε. Ανάλογα κανείς πώς τοποθετεί τον εαυτό του στο δημόσιο χώρο άλλoς αφανώς, άλλoς εμφανώς», είπε, υπονοώντας ότι εκείνος δεν θα ανέβασε τέτοιου είδους στιγμιότυπο στα social media.



