Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν ακούω Οικονομόπουλο και Αργυρό - Αδιανόητα τα ωράρια στα μπουζούκια»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης εξομολογήθηκε στην κάμερα του «Happy Day» τη μεγαλύτερη φοβία του, ενώ σχολίασε και τις ώρες που εμφανίζονται οι τραγουδιστές στα μπουζούκια, λέγοντας πως δεν μπορεί αυτά τα ωράρια.

«Έχω μια αστεία φοβία με τις μέλισσες και τις σφήκες, δεν μου είναι ευχάριστο να με περιτριγυρίζουν. Πραγματική φοβία έχω την απώλεια ανθρώπων που αγαπώ», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης - Κατερίνα Λιόλιου: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο και η αποθέωση στην πρεμιέρα της στην Αθήνα

«Είμαι χαζομπαμπάς, η μεγάλη μου κόρη είναι 17, παραμένω χαζομπαμπάς και η μικρή 5,5. Με τη γυναίκα μου, την Ανθή, είμαστε 12 χρόνια μαζί και είμαστε ερωτευμένοι», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο ίδιος.

«Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Αφού δεν τα ακούω, καλό είναι να μην κάνω κριτική. Για να είναι αυτά τα παιδιά πολλά χρόνια στη δουλειά, προφανώς αυτό που κάνουν, κάποιους ανθρώπους αφορά», σχολίασε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

«Οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια είναι απάνθρωπες. Θεωρώ ότι δεν έχει κανέναν νόημα να τραγουδάμε στις 24.00 και στη 1 η ώρα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο.

Άμα βγούμε στις 21:00, δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι; Ό,τι ρεπερτόριο και να είναι. Άμα βγούμε στις 22:00 δεν μπορεί να πιει ο άλλος ή να περάσει ωραία; Μου φαίνεται αδιανόητο, δεν τα μπορώ αυτά τα ωράρια», τόνισε ο Μίλτος Πασχαλίδης.