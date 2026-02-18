Μίνα Αρναούτη για Παντελίδη: «Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο πόνο μου προκαλεί όλο αυτό»

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που το τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Η Μίνα Αρναούτη που μαζί με τη Φρόσω Κυριάκου βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί του έκανε αναρτήσεις στη μνήμη του και μίλησε για τον πόνο που της προκαλεί αυτή η μέρα.

Σε ένα από τα Instagram stories που δημοσίευσε με τον Παντελή Παντελίδη, η Μίνα Αρναούτη έγραψε: «10 χρόνια χωρίς εσένα», ενώ σε ένα άλλο εξήγησε: «Ο Παντελής και ο μπαμπάς μου έφυγαν στην ίδια ηλικία από τον ίδιο ακριβώς λόγο και από το ίδιο τραύμα. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο πόνο μου προκαλεί όλο αυτό. Πάντα θυμάμαι και τους δύο».

Ανάρτηση Μίνας Αρναούτη για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη | Instagram/ mina.arnaouti

Υπενθυμίζεται ότι η Μίνα Αρναούτη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που στέρησε τη ζωή στον τραγουδιστή και είχε κινηθεί νομικά, διεκδικώντας αποζημίωση. Το Εφετείο Αθηνών επιδίκασε στις 8 Δεκεμβρίου 2025 αποζημίωση 39.000 ευρώ στο πρόσωπό της.