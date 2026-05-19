Μόρφη για Akyla: «Να προστατευθεί η ψυχολογία του καλλιτέχνη - Είναι στα πρώτα του βήματα»

Η Ρένα Μόρφη σχολιάζει τη 10η θέση στην Eurovision, τονίζοντας την ανάγκη να στηριχθεί ψυχολογικά ο Ακύλας στα πρώτα του βήματα.

Κληθείσα να σχολιάσει τη δέκατη θέση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, η Ρένα Μόρφη εστίασε στην ανάγκη ψυχολογικής θωράκισης του Akyla. Αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για έναν καλλιτέχνη στο ξεκίνημα της μουσικής του πορείας, υπογράμμισε ότι, πέρα από τα όποια διαγωνιστικά αποτελέσματα, αυτό που προέχει είναι να νιώσει ο νεαρός συνάδελφός της την αμέριστη στήριξη, αγάπη και αποδοχή του κοινού.

«Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να προστατευτεί η ψυχολογία του καλλιτέχνη διότι είναι στα πρώτα του βήματα και όπως ζήτησε και ο ίδιος ασυναίσθητα, χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή ανεξαρτήτως διαγωνισμού», ανέφερε για τον Akyla η Ρένα Μόρφη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου. 

