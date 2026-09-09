«Μου έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια»: Σοκαρισμένοι οι καλλιτέχνες αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη «πάγωσε» το πανελλήνιο. Σοκαρισμένοι οι καλλιτέχνες προσπαθούν κι εκείνοι να πιστέψουν τον ξαφνικό και πρόωρο χαμό του σε ηλικία 54 ετών και έχουν κατακλύσει τα social media με φωτογραφίες του, στιγμές από το παρελθόν και αποχαιρετιστήρια λόγια από καρδιάς.

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Άννα Βίσση: «Δεν έχω λόγια μόνο βαθιά λύπη»

«Δεν έχω λόγια μόνο βαθιά λύπη…» έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Βίσση αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης | Instagram/ annavissiofficial

Φοίβος για Μαζωνάκη: «Η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους»

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς” έγραψε σε ανάρτησή του ο συνθέτης Φοίβος.

«Από το 2002 μέχρι το 2007 έζησα μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. Πέντε χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ’ όλα, μια αστείρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται. Είχε προσωπικότητα. Είχε ένστικτο. Είχε εκείνη τη σπάνια καλλιτεχνική ανησυχία που δεν τον άφηνε ποτέ να αρκεστεί στα ήδη γνωστά. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, να αλλάξει, να εκτεθεί, να γίνει ο εαυτός του. Και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει μοναδικός.

Γυρνώντας αυτή τη στιγμή πίσω, ακούω μέσα μου τραγούδια που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, νύχτες, έρωτες, χωρισμοί, διασκεδάσεις, αναμνήσεις χιλιάδων ανθρώπων. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προνόμιο ενός καλλιτέχνη: να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στις ζωές των άλλων, μέσα από αυτό που δημιούργησε.

Γιώργο, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους.

Σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη δημιουργική τρέλα, για όλα όσα τολμήσαμε μαζί και, κυρίως, για το αποτύπωμα που που αφήνεις στη μουσική μας.

Καλό ταξίδι».

Γερμανού: «Έζησες όπως ήθελες, έφυγες πολύ νωρίς»

Έζησες όπως ήθελες, έφυγες πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου” έγραψε η Ναταλία Γερμανού, αναρτώντας μια φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο Γιώργος μας»

Ένα λιτό «αντίο» είπε στον Γιώργο Μαζωνάκη και ο Γιώργος Καπουτζίδης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους από το The Voice με τη φράση «Ο Γιώργος μας» και ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

Φοίβος Δεληβοριάς: «Μου έφυγε η γη κάτω απ' τα πόδια»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη τόσο στα «Νούμερα» της ΕΡΤ, όσο και στην Ταράτσα του Φοίβου έπειτα από το δύσκολο καλοκαίρι της νοσηλείας του. Ο τραγουδοποιός δεν έκρυψε τη θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του καλλιτέχνη και τον αποχαιρέτησε δημιουργώντας την εικόνα μιας παρουσίας φωτεινής σε σκοτεινό ουρανό.

«Μου έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμιά σχέση με το έδαφος κι αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του, το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι - πολύ πριν το ΑΙ.

Λίγο πριν μπει στο στούντιο έλεγε μια μικρή, ολόδική του, προσευχή. Και ακόμα κι αν ένας στιχουργός δεν είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος του έδινε φτερά, το ανέβαζε κατ’ευθείαν στο στερέωμα. Όποιος άνθρωπος είναι έτσι, βέβαια, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες, κάθε βήμα του να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα.

Ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος, αν ποτέ γινότανε πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα ηρωοποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορώ για την «σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας». Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθειά ανάγκη, που θα μείνει για πάντα αναμμένο κεράκι στον μεγάλο, σκοτεινό ουρανό», έγραψε

Ηρώ: «Η γνησιότητα είναι πάντα ακριβή»

«Ο Μαζω ηταν ενα αερικο και εφυγε σαν αερικο... πολυ λυπαμαι. Μεσα σε εναν κίβδηλο κοσμο, αυτος ηταν η γνησιότητα. Και η γνησιοτητα ειναι παντα ακριβη...», έγραψε η Ηρώ Λεχουρίτη.