Μουρατίδης για Μαζωνάκη: «Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι;»

Ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος είχε ανακαλύψει τον Γιώργο Μαζωνάκη στις αρχές των '90s όταν εκείνος τραγουδούσε στην Πάτρα και ήταν μάνατζέρ του για δέκα χρόνια, μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή με τον ίδιο να τονίζει πως δεν τον νοιάζει αν θα κατηγορηθεί για αυτά που λέει.

«Έπαθα σοκ, νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα. Μπήκα μέχρι και στο Chat GPT για να δω αν είναι αλήθεια. Άρχισαν να μου έρχονται όλες οι μνήμες από το καλοκαίρι του 1992 που τον βρήκα στην Πάτρα σε ένα νυχτερινό μαγαζί.

Τότε τον πήρα στη δισκογραφία και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν μάνατζέρ του για 10 χρόνια. Έκανα αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου, να βρω έναν εντελώς άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω super star.

Ήμουν σαν πατέρας του Γιώργου, σαν αδελφός του, σαν φίλος του, σαν μανατζέρ του, όλα… Πηγαίναμε μαζί παντού. Μου ήρθαν όλες οι μνήμες», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης.

Σε ερώτηση για το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προβλήματα υγείας, ο Νίκος Μουρατίδης απάντησε:

«Μάλιστα, αλλά δεν θέλω να πω γιατί θα κατηγορηθώ. Και ειδικά τώρα που, τώρα που δεν είναι στη ζωή, δεν θέλω.

Να σας κάνω μια ερώτηση που πάλι θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι; Να το ψάξουμε λοιπόν. Εκεί αναφέρομαι.

Ο Γιώργος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το αίμα του είναι γεμάτο τοξίνες και πήγε να την αφαιρέσει και πήγε σε λάθος ιατρείο. Αυτό ας πούμε για να καταλάβετε ότι τη δεκαετία του '70 το κάνανε οι Rolling Stones, αλλά σε κάτι κλινικές στην Ελβετία, ας πούμε. Όχι σε πολυκατοικίες εδώ πέρα».

«Επειδή εγώ έχω επαφή με στιχουργούς, με συνθέτες, ακόμα και με ανθρώπους που και προχθές το βράδυ ήταν μαζί με το Γιώργο, μαθαίνω τα πάντα.

Ήξερα λοιπόν ότι ο Γιώργος, ο άνθρωπος ο οποίος, το παιδί που ανακάλυψα στα 20 του και τον έκανα σούπερ σταρ, δεν ήταν καλά.

Τον τελευταίο χρόνο δε που του τύχανε όλα αυτά και με την "προδοσία" της οικογένειάς του και όλα αυτά που του κάνανε, τον αποτελείιωσε όλο αυτό το πράγμα, η ίδια του η οικογένεια να τον κλείσει στο Δρομοκαΐτειο.

Στην Ελλάδα πρώτη φορά το ακούω ότι συνέβη. Δεν το ήξερα καν, αλλά ότι κυκλοφορούν σκληρά ναρκωτικά στη νύχτα το ξέρουν οι πάντες. Μην κάνετε κι εσείς ότι πέφτετε απ’ τα σύννεφα, θα τρελαθώ», είπε στο τέλος ο Νίκος Μουρατίδης.