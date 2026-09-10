Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιγμή που γονάτισε μπροστά στη μητέρα του και συγκίνησε τους πάντες - «Κλειώ, γουστάρεις;»

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της βραδιάς με τη μητέρα του, Κλειώ.

Ανάμεσα στο κοινό βρίσκονταν οι γονείς του, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να αναζητά διαρκώς το βλέμμα τους όσο τραγουδούσε. Κάποια στιγμή, ενώ ερμήνευε το «Ώρες Μικρές», σταμάτησε για λίγο και απευθύνθηκε στον πατέρα του, ζητώντας του να φέρει τη μητέρα του στη σκηνή.

Ο λόγος ήταν ιδιαίτερος, καθώς η Κλειώ είχε εκείνη την ημέρα τη γιορτή της. Ο τραγουδιστής ήθελε να της αφιερώσει ένα ζεϊμπέκικο μπροστά στο κοινό.

«Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι η μάνα μου σήμερα έχει γιορτή. Θα την παρακαλέσω αν γουστάρει, γιατί αν δεν γουστάρει θα με βρίζει κιόλας, να τη φέρει ο πατέρας μου να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο. Κλειώ, γουστάρεις;», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Η Κλειώ Μαζωνάκη ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του γιου της και ανέβηκε στη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή.

Στα βίντεο από τη συναυλία, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να γονατίζει μπροστά στη μητέρα του και να τραγουδά, ενώ εκείνη χορεύει το ζεϊμπέκικο που της αφιέρωσε.

Το κοινό παρακολουθεί τη στιγμή και ξεσπά σε χειροκροτήματα, καθώς η σκηνή μετατρέπεται για λίγα λεπτά σε έναν χώρο όπου πρωταγωνιστεί η σχέση μητέρας και γιου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη λάμψη της σκηνής.