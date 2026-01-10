Μπηχτή Χρηστίδου σε Λιάγκα για Αντωνά: «Θα ένιωθα άσχημα αν ήμουν η Μαρία»

Τα όσα δήλωσε ο Πάνος Κατσαρίδης για την Ελίνα Παπίλα με φόντο την επιθυμία της να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα τέθηκαν σε σχολιασμό στην εκπομπή «Mega Καλημερα».

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου, αναφέρθηκε στη στάση που κρατά ο Γιώργος Λιάγκας απέναντι στα podcast βάζοντας στην εξίσωση και τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά.

«Εγώ θεωρώ ότι και τον Γιώργο Λιάγκα φέρνει σε δύσκολη θέση και θα περίμενα να επέμβει και να πει “γιατί να μη μου ζητήσει μια συνέντευξη η κοπέλα;”. Εγώ θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Το ένα είναι η ευγένεια κι η ψυχραιμία της Ελίνας Παπίλα, που για εμένα αποτελεί μάθημα. Σε ευχαριστώ και δεν ξέρω αν θα την είχα. Δίνει μαθήματα πολιτσιμού και δείχνει πως μπορείς να απαντήσεις χωρίς να χάσεις το επίπεδό σου και τη θέση σου», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Θέλω να βάλω στο τραπέζι και την επίθεση που γίνεται στα podcast, ειδικά από τον Γιώργο Λιάγκα. Αν ήσουν η Μαρία Αντωνά, που κάνει το “Talk to me” κι είναι εκτός τηλεόρασης, πώς θα ένιωθες; Εγώ όλη αυτήν την ώρα σκέφτομαι την Μαρία Αντωνά. Λέει “αποτυχημένοι, δεν θα στηρίξω ποτέ και πάνε και κάνουν podcast”. Κάτσε ρε φίλε. Θα ένιωθα άσχημα αν ήμουν η Μαρία με αυτήν την επίθεση στα podcast», τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

