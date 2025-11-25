Μπισμπίκης: «Είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι γουστάρω - Παλιά έπαιρνα αντικαταθλιπτικά»

Σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο τον παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, τη δημόσια εικόνα του, καθώς και την αγάπη του για την Κρήτη.

Στην εκπομπή της ΕΡΤ, είπε: «Η ψυχή μου ανήκει στην Κρήτη. Αυτό που τους βρίσκω είναι η ψυχική ανοιχτωσιά, είναι ντόμπροι και έχουν μπέσα. Έχω κάνει σημαντικούς φίλους και με αυτούς τους ανθρώπους κολλάμε».

Για την καλλιτεχνική αλλά και τη δημόσια «ταυτότητά» του, είπε: «Δεν έχω εγκλωβιστεί καθόλου, απλά προσπαθούν άλλοι να μου βάλουν μία ταμπελίτσα και εκεί μπερδεύονται. Έχω τρομερές αντιφάσεις σαν άνθρωπος, δεν μπορεί κανείς να με τοποθετήσει κάποιος».

Μπισμπίκης: «Είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι γουστάρω»

Τα μέσα με παρουσιάζουν ως μπρουτάλ τύπο, γιατί ταυτίζουν την εικόνα των σήριαλ με τον χαρακτήρα μου. Δεν έχει σχέση με εμένα αυτή η εικόνα. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη τρίτων. Αν θες την αποδοχή όλου του κόσμου είσαι ψεύτης. Εγώ είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι γουστάρω.

Έρχεσαι σε συγκρούσεις, αυτό είναι το κόστος. Το παιχνίδι της αποδοχής τελείωσε πριν από 10 χρόνια. Αυτό με είχε οδηγήσει να έχω μεγάλη αγωνία για να πετύχω, κάποια στιγμή έσπασα ψυχολογικά.

Είχα κρίσεις πανικού, έπαιρνα αντικαταθλιπτικά για να στανιάρω. Ανέβαινα στο θέατρο και έπαιζα με τον τρόμο μέσα μου. Όταν έσπασε αυτό το απόστημα συνειδητοποίησα κάποια πράγματα».