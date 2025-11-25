Μπισμπίκης: Η αμηχανία όταν ρωτήθηκε για το τροχαίο και πώς τον «έσωσε» η Κλέλια Ρένεση

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Σπασμένη Φλέβα» και στην επίσημη πρεμιέρα της, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στους δημοσιογράφους μαζί με την Κλέλια Ρένεση, με την οποία είναι και καλοί φίλοι, πέρα από συνάδελφοι.

Ωστόσο, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία του όταν ένας ρεπόρτερ του έκανε μια ερώτηση που παρέπεμπε στο τροχαίο που είχε προκαλέσει ο ηθοποιός πριν από λίγο καιρό.

«Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω;» ήταν η ερώτηση με τον Βασίλη Μπισμπίκη να απαντάει με νόημα: «Τι εννοείς;».

«Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, μπορεί να τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας» έσπευσε να διευκρινίσει ο ρεπόρτερ για να παρέμβει εκείνη τη στιγμή η Κλέλια Ρένεση και να το ρίξει στο χιούμορ με μια ατάκα δείχνοντας από πάνω μέχρι κάτω τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Όλα καλά, όλα καλά», αρκέστηκε να πει ο Βασίλης Μπισμπίκης, χαμογελώντας αν και ήταν φανερό ότι η παραπάνω αναφορά στις «ατυχίες» τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση.