Μπισμπίκης: Η αμηχανία όταν ρωτήθηκε για το τροχαίο και πώς τον «έσωσε» η Κλέλια Ρένεση

Η αμηχανία του Βασίλη Μπισμπίκη σε ερώτηση που παρέπεμπε στο πρόσφατο τροχαίο του και το χιούμορ της Κλέλιας Ρένεση για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Βασίλης Μπισμπίκης Κλέλια Ρένεση
Βασίλης Μπισμπίκης - Κλέλια Ρένεση | Alpha - Glomex
Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Σπασμένη Φλέβα» και στην επίσημη πρεμιέρα της, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στους δημοσιογράφους μαζί με την Κλέλια Ρένεση, με την οποία είναι και καλοί φίλοι, πέρα από συνάδελφοι.

Ωστόσο, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία του όταν ένας ρεπόρτερ του έκανε μια ερώτηση που παρέπεμπε στο τροχαίο που είχε προκαλέσει ο ηθοποιός πριν από λίγο καιρό.

«Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω;» ήταν η ερώτηση με τον Βασίλη Μπισμπίκη να απαντάει με νόημα: «Τι εννοείς;»

«Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, μπορεί να τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας» έσπευσε να διευκρινίσει ο ρεπόρτερ για να παρέμβει εκείνη τη στιγμή η Κλέλια Ρένεση και να το ρίξει στο χιούμορ με μια ατάκα δείχνοντας από πάνω μέχρι κάτω τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Όλα καλά, όλα καλά», αρκέστηκε να πει ο Βασίλης Μπισμπίκης, χαμογελώντας αν και ήταν φανερό ότι η παραπάνω αναφορά στις «ατυχίες» τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση.

