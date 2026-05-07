Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επιδείνωση της υγείας της

Σε τεχνητό κώμα βρίσκεται η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) μετά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε αφού η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινώθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι η 74χρονη υπέστη διάτρηση εντέρου και οδηγήθηκε με έντονους πόνους στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία οπου βρίσκεται η κατοικία της.
Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha ανέφερε ότι η τραγουδίστρια αναπνέει με τη βοήθεια μηχανικής υποστήριξης στην ΜΕΘ.
Η εφημερίδα έγραψε: «Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Φάρο, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο έντερο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.»
Το δημοσίευμα πρόσθετε επίσης ότι οι γιατροί που τη φροντίζουν παραδέχθηκαν πως δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες. Η Bonnie μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου.
Εκπρόσωπός της, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη νότια Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δηλώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα:
«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Bonnie εισήχθη στο νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διαθέτει κατοικία, προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.
Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει.
Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση.»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.