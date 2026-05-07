Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επιδείνωση της υγείας της

Σε τεχνητό κώμα βρίσκεται η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) μετά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε αφού η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η 74χρονη υπέστη διάτρηση εντέρου και οδηγήθηκε με έντονους πόνους στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία οπου βρίσκεται η κατοικία της.

Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha ανέφερε ότι η τραγουδίστρια αναπνέει με τη βοήθεια μηχανικής υποστήριξης στην ΜΕΘ.

Η εφημερίδα έγραψε: «Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Φάρο, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.»

Το δημοσίευμα πρόσθετε επίσης ότι οι γιατροί που τη φροντίζουν παραδέχθηκαν πως δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες. Η Bonnie μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου.

Εκπρόσωπός της, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη νότια Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δηλώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα:

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Bonnie εισήχθη στο νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διαθέτει κατοικία, προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει.

Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση.»