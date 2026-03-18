Μυρτώ Αλικάκη: «Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα»

Η Μυρτώ Αλικάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον έρωτα και στο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας άνδρας για να τον ερωτευτεί και αυτό δεν είναι άλλο από μια «μαύρη τρύπα», όπως είπε χαρακτηριστικά, η οποία θα την κάνει να νιώσει έλξη για εκείνον.

«Πιστεύω ότι ο έρωτας σίγουρα μέχρι ένα σημείο έχει και καταστροφή, γιατί είναι μία θεραπευτική διαδικασία τελικά. Έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι.

Δηλαδή πιστεύω ότι ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει ή αυτό που αναζητούμε έτσι για να το γιατρέψουμε. Είμαστε τυχεροί αν το γιατρέψουμε κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτό έχει να κάνει με μένα», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα που με κάνει να τον ερωτεύομαι. Απλά ελπίζεις ότι με τα χρόνια αυτή η μαύρη τρύπα δεν θα μείνει αγιάτρευτη και ότι και εσύ θα μπορέσεις να συνεισφέρεις και τελικά να βγούμε όλοι μαζί στο φως.

Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή μπορεί τελικά να οδηγηθεί στο φως, αλλά η αφετηρία της είναι μια μαύρη τρύπα. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Πιστεύω, όμως, ότι γιατρεύεται», τόνισε η Μυρτώ Αλικάκη.