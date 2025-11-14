«Κάντο εσύ!»: Η αποστομωτική ατάκα της Μίλι Μπόμπι Μπράουν όταν φωτογράφος της είπε να χαμογελάσει

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στις 13 Νοεμβρίου στο Λονδίνο εκτυλίχθηκε ένα μικρό επεισόδιο ανάμεσα στην πρωταγωνίστρια της σειράς, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και σε έναν φωτογράφο όταν εκείνος της είπε να χαμογελάσει.

Η 21χρονη πλέον ηθοποιός πόζαρε στον φακό με το εντυπωσιακό μαύρο couture σύνολο του Ashi Studio, όταν ένας φωτογράφος τής φώναξε: «Χαμογέλα!».

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν απάντησε: «Να χαμογελάσεις εσύ!», δείχνοντας προς την ομάδα των φωτογράφων. Έπειτα, γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε από το κόκκινο χαλί, ίσως ενοχλημένη, από την πίεση που υπέστη.

Πρεμιέρα με μοναδικό στυλ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν επέλεξε να φορέσει έναν μαύρο κορσέ με τούλι και μακριά ουρά, ενώ συνδύασε το σύνολο με customized γόβες Aldo. Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει καταθέσει επίσημη αναφορά για παρενόχληση και εκφοβισμό σε βάρος της από τον συμπρωταγωνιστή της, Ντέιβιντ Χάρμπορ, πριν από την έναρξη της παραγωγής της τελευταίας σεζόν.

Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Tonight μίλησε με θερμά λόγια για τη σχέση της με τον Χάρμπορ, ο οποίος στη σειρά υποδύεται τον πατέρα της. Ανέφερε ότι οι δυο τους έχουν «μια απίστευτη φιλία», παρομοιάζοντάς την με τη σχέση του Νόα Σναπ και της Γουϊνόνα Ράιντερ. Τόνισε μάλιστα ότι ο ιδιαίτερος δεσμός τους αντανακλάται έντονα στην πέμπτη σεζόν, προσθέτοντας πως νιώθει τιμή που ενσάρκωσε την Eleven και που συνεργάστηκε με τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους.

