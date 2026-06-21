«Έχετε τρελαθεί;»: Έξι ηθοποιοί που δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιες ότι τους πρότειναν να παρουσιάσουν πρωινό

Τις έχουμε συνηθίσει μέσα από τις ηρωίδες που έχουν υποδυθεί σε αγαπημένες σειρές στην τηλεόραση, αλλά και από τους ρόλους τους στο θέατρο.

Ωστόσο, όπως φαίνεται οι κατά καιρούς ιθύνοντες των καναλιών φαντάστηκαν τις παρακάτω έξι ηθοποιούς και σε έναν άλλο τελείως διαφορετικό ρόλο: αυτόν της παρουσιάστριας πρωινής εκπομπής.

Άλλωστε, στα 35 και βάλε χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, αλλά και νωρίτερα ήδη από τη δημόσια τηλεόραση δεν ήταν λίγες οι φορές που ηθοποιοί δοκίμασαν - με μεγαλύτερη ή χωρίς - επιτυχία τις δυνάμεις τους στην παρουσίαση.

Από τη Νένα Μεντή και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου μέχρι Μαριάννα Τουμασάτου και την Ελισάβετ Μουτάφη, ας δούμε ποιες έξι αγαπημένες ηθοποιοί έχουν δεχτεί στο παρελθόν πρόταση να παρουσιάσουν πρωινή ψυχαγωική εκπομπή, αλλά, όπως και εμείς, έτσι και οι ίδιες μάλλον εξεπλάγησαν με την όλη ιδέα που ήταν έξω από τα νερά τους και τελικά, την απέρριψαν.

Νένα Μεντή

Η Νένα Μεντή είχε αποκαλύψει σε μία από τις φορές που έχει βρεθεί στο πλατό του «Στούντιο 4» ότι στα '90s μετά τις «Τρεις Χάριτες» είχε δεχτεί πρόταση από όλα τα κανάλια για να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή με την ίδια να τους δίνει επική απάντηση που μάλλον θα γείωσε τον όποιον ενθουσιασμό των τότε υπευθύνων.

«Μου είχαν ζητήσει να παρουσιάσω όλες τις πρωινές εκπομπές. Πρωινό Καφέ, Πρωινό Τσάι, Πρωινό Φασκόμηλο, Πρωινό Τίλιο, όλα! Τους είπα, "έχετε τρελαθεί, παιδιά;.

Έπαιζα στο θέατρο, έκανα και σίριαλ, δεν σταμάτησα. Πότε να το κάνω αυτό; Στον ύπνο μου; Και είχα και μικρό παιδί που δεν το έβλεπα, το μεγάλωσε ο πατέρας του. Γι' αυτό έγινε και καλό παιδί», είχε δηλώσει με μεγάλη δόση χιούμορ η Νένα Μεντή με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να την πειράζει λέγοντάς της πως θα είχε πάρει πολύ καλά χρήματα εάν είχε δεχτεί.

Δήμητρα Παπαδοπούλου

Αυτό και αν θα ήταν ανατρεπτικό. Δύο φορές έχει δεχτεί στο παρελθόν πρόταση η Δήμητρα Παπαδοπούλου να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή, μία το 1995 και μία περίπου το 2016, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στην εκπομπή «Ελένη» με την Ελένη Μενεγάκη τον Δεκέμβριο του 2021.

Μάλιστα, η αγαπημένη παρουσιάστρια είχε αυτοτρολαριστεί λέγοντας πως αν η Παπαδοπούλου είχε πει «ναι» στην πρόταση για τον Πρωινό Καφέ, η ίδια δεν θα είχε κάνει ποτέ καριέρα.

Μπορείτε να δείτε τον διάλογο μεταξύ των δύο γυναικών στο 1:21':00" του παρακάτω βίντεο:

Ελένη: Σου είπαν να κάνεις πρωινό πρόγραμμα;

Δήμητρα: Ναι.

Ελένη: Τι;

Δήμητρα: Άμα σου πω ότι πριν από εσένα μου το είπαν, ο Κυριακού.

Ελένη: Έλα τώρα! Μη με τρελαίνεις…

Δήμητρα: Ναι. Και λέω, παιδιά, δεν είναι για μένα αυτό. Άγιο είχες που δεν το 'κανα.

Ελένη: Άγιο είχα! Να 'σαι καλά, Δημητρούλα μου. Να μια καριέρα πώς θα μπορούσε να μην ξεκινήσει ποτέ.

Δήμητρα: Σε μένα τα χρωστάς. Πέρα από την πλάκα, μου είχαν πει και τότε που άλλαζε η φρουρά και ήρθες εσύ και μου είχαν πει και πρόσφατα, πριν από μια πενταετία για πρωινό, αλλά δεν θα ήμουν...

Διαβάστε επίσης - Τζέιν Σέιμουρ: Η δρ. Κουίν των '90s συνάντησε τον Σάλι και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα

Μαριάννα Τουμασάτου

Καλεσμένη στο «Μες στην Καλή Χαρά» το 2014 με παρουσιάστριες τότε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την Κατερίνα Καραβάτου, η Μαριάννα Τουμασάτου είχε αιφνιδιάσει όλους στο πλατό όταν τους είπε ότι της είχε γίνει πρόταση να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή.

«Όταν μου προτάθηκε, δεν το τόλμησα. Για πρωινή εκπομπή. Όχι για καθημερινή, για Σαββατοκύριακο. Παλιά, παλιά», είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός, χωρίς να αποκαλύψει από ποιο κανάλι της είχε γίνει η πρόταση όσο και αν επέμενε ο Παύλος Σταματόπουλος.

Ελισάβετ Μουτάφη

Το κανάλι, βέβαια, στο οποίο αναφερόταν η Μαριάννα Τουμασάτου, μάλλον το μάθαμε άλλη στιγμή μέσα από συνέντευξη της Ελισάβετ Μουτάφη και ήταν ο Alpha.

Πριν από δύο χρόνια η αγαπημένη ηθοποιός που «κεντάει» φέτος ως Σοφία στο «Να Μ'αγαπάς», καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι», είχε αναφέρει πως στο παρελθόν της έχουν γίνει πολλές φορές προτάσεις για πρωινή εκπομπή, αλλά δεν ήταν κάτι που την ενδιέφερε γιατί ήταν στραμμένη στη μυθοπλασία και στην πορεία της στην υποκριτική.

Βέβαια, πλέον είναι πιο ανοιχτή στην όλη ιδέα για άλλης θεματολογίας, όμως, εκπομπή.

Παλαιότερα δε, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα», η Ελισάβετ Μουτάφη είχε αποκαλύψει πως είχε δεχτεί πρόταση για να είναι στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Mega στον «Όμορφο Κόσμο το Πρωί», ενώ μετά τη «Βέρα στο Δεξί» ο Alpha είχε προτείνει σε εκείνη και τη Μαριάννα Τουμασάτου να παρουσιάσουν πρωινό μαγκαζίνο.

Βίκυ Σταυροπούλου

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να την έχουμε συνηθίσει στα τηλεοπτικά πλατό βλέποντάς τη ως κριτή στο «Just The Two Of Us», εάν, όμως, η Βίκυ Σταυροπούλου είχε πει το «ναι» σε σχετική πρόταση και τη βλέπαμε το 2002 σε πρωινή εκπομπή, μετά το Είσαι το Ταίρι Μου, θα ήταν μια διαφορετική πρόταση για το τότε κοινό.

«Από το 2002 μου ζητάνε να κάνω πρωινό και δεν το έκανα γιατί φοβόμουν. Όταν μου είπαν να το κάνω με τη Δανάη, πάλι είπα όχι», είχε πει χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός πέρσι, καλεσμένη στο Στούντιο 4.

Κατερίνα Παπουτσάκη

Το 2020 καλεσμένη στο «Σημείο Συνάντησης» με τον Μελέτη Ηλία, η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε εξηγήσει για ποιον λόγο αρνήθηκε σχετική πρόταση για να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή.

«Μου έχουν προτείνει πρωινό όταν ήμουν πιο μικρή, αλλά νιώθω ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά μου. Άλλο να το κάνεις γιατί έτυχε μια συνθήκη και κάπως νιώθεις άνετα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου.

Δεν έχω καν χρόνο να κάνω αυτά που θέλω γιατί έχω παιδιά και θέλω να είμαι μαζί τους όσο πιο πολύ γίνεται.

Οπότε αν πρέπει να διαλέξω, προτιμώ να κάνω τη δουλειά μου», είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία συμμετείχε τότε όπως και τώρα στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.