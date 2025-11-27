Ναταλία Γερμανού: Η δύσκολη συγγνώμη με δάκρυα στον Πέτρο Ίμβριο και η κρίση πανικού στον γάμο τους

Μια εκτενή αναφορά στη γνωριμία τους, τον γάμο τους, αλλά και στο πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν και είναι για τη ζωή της ο Πέτρος Ίμβριος έκανε η Ναταλία Γερμανού μιλώντας στης Rainbow Mermaids.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως είναι για εκείνη «οικογένεια» και εκείνος και η σύζυγός του και τα παιδιά του, ενώ θυμήθηκε πως έπαθε για πρώτη φορά κρίση πανικού εξαιτίας των λαμπάδων στον γάμο τους.

Ο έρωτας με τον Πέτρο Ίμβριο

«Τα είχε όλα αυτός ο άνθρωπος. Ήταν πολύ μεγάλος έρωτας. Ο Πέτρος είναι οικογένεια για μένα. Είναι φίλος, κολλητός, αδελφός και αυτός και η γυναίκα του. Είναι μέσα στους 4 πιο στενούς μου ανθρώπους και το κέρδισε αυτός. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που έχουν τα στοιχεία, την καλοσύνη του, την καθαρότητά του, την εντιμότητά του, την καλοσύνη του, το πώς μου συγχώρησε πράγματα που κάποιος άλλος δεν θα μου τα συγχωρούσε», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια στις Rainbow Mermaids.

Η συγγνώμη στον Πέτρο Ίμβριο μετά από χρόνια

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού παραδέχτηκε πως υπήρξε η στιγμή που του ζήτησε συγγνώμη και μάλιστα μια συγγνώμη πολύ φορτισμένη. «Του το είπα μετά από χρόνια σε ένα άσχετο τηλεφώνημα κλαίγοντας σπαρακτικά. Με ρωτούσε τι έπαθα. Τα έχασε ο άνθρωπος. Είδες τι κάνει η ψυχοθεραπεία; Πώς σου τα σκάει από το πουθενά. Είπα ότι αισθανόμουν την ανάγκη να πω συγγνώμη στον Πέτρο και του τα είπα όλα», περιέγραψε.

Η κρίση πανικού την ημέρα του γάμου της

Η ιδέα του μόνιμου ήταν κάτι που της δημιούργησε έντονο στρες και η παρουσιάστρια έφερε στο μυαλό της ότι την είχε πιέσει κάτι φαινομενικά απλό την ημέρα του γάμου της με τον Πέτρο Ίμβριο, όπως οι λαμπάδες. «Είχα πάει να πάρω τις λαμπάδες του γάμου μου και έπαθα κρίση πανικού. Ήταν η πρώτη φορά που έπαθα κρίση πανικού. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με αυτή την αίσθηση του μόνιμου.

Αν εκείνη τη μέρα αντί να πάω να πάρω λαμπάδες μου έλεγε ο Πέτρος πεταγόμαστε στο Δημαρχείο ή να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης πιθανότατα δεν θα είχα πάθει τίποτα απολύτως. Όλο το concept: λαμπάδα, εκκλησία, παπάς, γάμος μου δημιούργησε ένα πράγμα που ήρθε και με πίεσε», είπε.

Η γνωριμία με τον Πέτρο Ίμβριο

Η γνωριμία της Ναταλίας Γερμανού με τον Πέτρο Ίμβριο έγινε μέσω της Άννας Βίσση, γιατί τραγουδούσαν τότε μαζί στα «Αστέρια» το 1996. Μετέπειτα η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» έγινε κουμπάρα στον γάμο τους. «Με το που τον είδα μου άρεσε πάρα πολύ», ομολόγησε η παρουσιάστρια.