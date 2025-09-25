Ναταλία Λιονάκη: «Μου έλεγε ψέματα, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» λέει η μητέρα της

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, μετά τις δηλώσεις που έκανε και προβλήθηκαν χθες Τετάρτη (24/9) από το «Πρωινό», επικοινώνησε εκ νέου με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 για να διευκρινίσει μερικά πράγματα.

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι θα πεθάνει με τον θυμό που έχει μέσα της εξ αιτίας της κατάληξης που είχε η σχέση της με την κόρη της και άλλοτε γνωστή ηθοποιός.

Διαβάστε ακόμα - Ναταλία Λιονάκη: «Δεν έχω καμία επαφή μαζί της - Είχα τόσο θυμό μέσα μου» λέει η μητέρα της

«Δεν φεύγει ο θυμός με τίποτα. Θα πεθάνω με αυτόν τον θυμό κι όχι μόνο θα τον έχω μέσα μου, αλλά τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο χαστούκι στη ζωή σου είναι το χαστούκι της αχαριστίας.

Κι όταν έχεις δώσει τα πάντα, έχεις μείνει σε έναν γάμο γι’ αυτό το παιδί για να μην στενοχωρηθεί, και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου έχει πει κουβέντα…

Εδώ της έλεγα "παιδί μου, γιατί φοράς μαύρα; Θα γίνεις καλόγρια; Μου έλεγε, μην ακούς βλακείες. Δεν υπάρχει περίπτωση», είπε αρχικά η Τζένη Λιονάκη.

«Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται κάποια που πάει να γίνει καλόγρια, είναι παιδί του Θεού και το παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα. Άρα, αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού.

Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να βοηθάς φτωχούς, να πας σε αρρώστους, σε γηροκομεία, αυτά που της είπα κι εγώ.

"Σε σπούδασα, σε έκανα, είσαι στον δρόμο του Θεού. Θες να είσαι στον δρόμο του Θεού; Ναι. Θα βγάζεις 100, θα κρατάς το ένα και τα 99 στον συνάνθρωπό σου".

Τι κάνουν στα μοναστήρια δηλαδή; Για πέστε μου. Πάει λέει τώρα και διδάσκει.

«Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Δεν υπάρχουν χήρες με ορφανά που δε μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους;», πρόσθεσε στη συνέχεια η ίδια.

«Η Ναταλία είναι φιλόλογος γλωσσολόγος, μιλάει γλώσσες και αυτά δεν της τα έδωσε το μοναστήρι, τα πλήρωνα εγώ προσωπικά κάθε μήνα. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου, το παιδί μου δεν ήταν έτσι!», τόνισε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη και αναρωτήθηκε στο τέλος στο «Πρωινό»:

«Τα πάντα μου έλεγε. Όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει, έχεις έναν τάφο και πας και κλαις, όταν το παιδί σου είναι εκεί, που; Ποιος; Τι;».