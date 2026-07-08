Νατάσα Θεοδωρίδου: Η συγκίνηση όταν τραγούδησε το Καμιά Φορά της Μαρινέλλας - «Μου είναι δύσκολο»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου εμφανίστηκε τη Δευτέρα (6/7) στο Θέατρο Άλσος σε μία ξεχωριστή live εμφάνιση από την οποία δεν έλειψε η συγκίνηση όταν η αγαπημένη τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει την αξέχαστη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο σε ηλικία 87 ετών.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές επάνω στη σκηνή με τη Μαρινέλλα να βλέπει στη Νατάσα Θεοδωρίδου μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες της γενιάς της.

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τιμήσει τη Μαρινέλλα τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Καμιά Φορά», ενώ στην οθόνη περνούσαν φωτογραφίες από τις στιγμές τους πάνω στη σκηνή.

«Θέλω να δείτε ποιος είναι ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Έβλεπα τη Μαρινέλλα και έλεγα πόσο όμορφη, πόσο λαμπερή είναι, τι ωραία θα ήταν να ήμουν και εγώ κάπως έτσι αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω απο τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ στην Αθήνα», είπε, μεταξύ άλλων, η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Εδώ, λοιπόν, είναι πολλές δικές μας στιγμές. Εδώ είναι από την πρώτη φορά που αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί και έτσι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και δεν το πίστευα», εξομολογήθηκε η ίδια και πρόσθεσε με χιούμορ:

«Πάντα μου έλεγε "βρε παιδί μου, κουνήσου λίγο, περπατάς σαν…", δεν μπορώ να πω και τι μου είπε ακριβώς. Εκείνη με έμαθε να χορεύω τανγκό».

«Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι ήταν ένας πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος, ποτέ δεν την είδα στενοχωρημένη, από εκείνη έμαθα πάρα πολλά, πήρα όλα τα καλά παραδείγματα, πάντα έβλεπε μπροστά», συμπλήρωσε και ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Καμιά Φορά».

Μάλιστα, ανέβασε το απόσπασμα στο προφίλ της στο Instagram και έγραψε:

«Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες... Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά... να είναι εκεί που ανήκεις... πάνω στη σκηνή... μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές.

Χθες βράδυ στο Άλσος…τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα.

Σ' ευχαριστώ για όλα, Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ».