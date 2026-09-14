Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ (Hayden Panettiere), η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 36 ετών.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων του Heroes και του Nashville, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα φέρεται να πήρε ένα θανατηφόρο χάπι την ημέρα που άφησε την τελευταία της πνοή. Ο λόγος, με πολλούς να εκτιμούν ότι ήταν οξυκωδόνη σε συνδυασμό με νοθευμένη φαιντανύλη.

To ΤΜΖ αναφέρει ότι η ηθοποιός είχε έναν «πολυετή έμπορο ναρκωτικών» στο Λος Άντζελες, ο οποίος της παρείχε διάφορα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τη μαύρη αγορά, συμπεριλαμβανομένης οξυκωδόνης.

Hayden Panettiere Died From Fentanyl-Laced Oxy, Sources https://t.co/ipUsiZ7V15 — TMZ (@TMZ) September 14, 2026

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Η Xέιντεν πήρε πολλά φάρμακα τα οποία αγόρασε από τον ντίλερ της στην πτήση από το Λος Άντζελες προς τη Νότια Καρολίνα την ημέρα πριν από το θάνατό της, και μετά τα έλαβε το ίδιο πρωί.

Θάνατος Χέιντεν Πανετιέρ: Τι ερευνούν οι αρχές

Μας λένε ότι η DEA στο Λος Άντζελες διερευνά ενεργά τη σχέση μεταξύ της ηθοποιού και του εμπόρου ναρκωτικών της, προσπαθώντας να εντοπίσει το θανατηφόρο χάπι πίσω σε αυτόν. Πολλοί ταυτίζουν την υπόθεσή της με αυτή του Mac Miller.

Παρά τα πολλά σενάρια για τον θάνατό της βέβαια, οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της θα δοθούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που εκκρεμούν. Ωστόσο, η οξυκωδόνη σε συνδυασμό με φαιντανύλη, αποτελούν το επικρατέστερο σενάριο.

TMZ reports Hayden Panettiere took a pill believed to be oxycodone that was laced with fentanyl on the morning of her death.



The DEA is reportedly investigating the dealer who allegedly supplied the drugs. pic.twitter.com/K0YXCE3FJ8 — ToonHive (@ToonHive) September 14, 2026

Όπως αναφέραμε, όταν οι πρώτοι ανταποκριτές έφτασαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Χέιντεν και ο φίλος της, Μπράιαν Χίκερσον - ηθοποιός και κτηματομεσίτης που έγινε ευρέως γνωστός όταν σύναψε σχέση με την Χέιντεν Πανετιέρ, τους έδωσε μια σακούλα με τα συνταγογραφούμενα φάρμακά της. Θα ήταν ενδεικτικό αν κάποια από αυτά τα χάπια ήταν με φαιντανύλη.