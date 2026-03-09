Η ηθοποιός Νέλλη Γκίνη περιέγραψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί όταν ήταν μαθήτρια στη δραματική σχολή.

«Είχε τύχει κάποια στιγμή να ερωτηθώ και είχα πει μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, που μου συνέβη όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή. Ο άνθρωπος αυτός, αφού μπήκα μέσα, έκλεισε την πόρτα και άρχισε να με κυνηγάει. Τότε εγώ, δεν ξέρω που βρήκα το κουράγιο, αναποδογύρισα το γραφείο. Στη δουλειά μας δεν ήταν εύκολο, είτε μια γυναίκα είτε ένας άνδρας, να βγει και να πει ότι ο τάδε ή η τάδε με παρενόχλησε» εξήγησε.

Η ηθοποιός μίλησε ακόμα και για το δικαίωμα στην άμβλωση, αλλά και για το ότι στη δική της περίπτωση ήταν κάτι το οποίο θα ξανασκεφτόταν.

«Το σώμα μας είναι δικό μας και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν εγώ δεν θέλω κάτι, γιατί να φέρω ένα παιδί στον κόσμο; Για να το βασανίσω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα το ξανασκεφτόμουν πριν προβώ στην άμβλωση. Εγώ έκανα αυτό που έκανα γιατί ήμουν σε μία σχέση, ετοιμαζόμουν να παντρευτώ και ζήλεψα, νόμιζα ότι όλα τελείωσαν εκεί και θόλωσα. Βγήκα και το είπα γιατί μου αρέσει να λέω αλήθεια».

Όσον αφορά στις αισθητικές επεμβάσεις, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχω καμία σχέση με τις αισθητικές παρεμβάσεις. Πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, κακίζω λίγο τον εαυτό μου γιατί ακόμα και μια κρέμα ξεχνάω να την βάλω. Είμαι πολύ κακοποιητική με το δέρμα μου γενικά. Το σώμα μου όμως το φροντίζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική».