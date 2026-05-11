Νέο επεισόδιο στην κόντρα Παπαγεωργίου - Χριστοπούλου: Στο εδώλιο το μοντέλο

Ποινή δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης ασκήθηκε ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η άλλοτε στενή της φίλη και εκπρόσωπος, Έλενα Χριστοπούλου.

Όπως γίνεται γνωστό από το Buongiorno της Φαίης Σκορδά, ο πταισματοδίκης που μελέτησε τη μήνυση, αναφορικά με τα όσα είπε το μοντέλο σε συνέντευξη του 2024, αποφάσισε να προχωρήσει η υπόθεση στα δικαστήρια.

Άρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα κληθεί να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για να απολογηθεί για τα λεγόμενά της.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω συνέντευξη η κα Παπαγεωργίου είχε σημειώσει, μεταξύ άλλων, πως βρισκόταν σε καθεστώς συναισθηματικής συσκότισης αλλά και είχε αφήσει υπόνοιες για τα οικονομικά της.

Τότε, ήταν η πρώτη φορά που είχαν επιβεβαιωθεί οι φήμες που έκαναν λόγο για ρήξη στις σχέσεις των - κάποτε - αχώριστων γυναικών.