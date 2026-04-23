Το GNTM αρέσει και μεγαλώνει τη νέα σεζόν: Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν

Απόλυτα επιτυχημένη κρίθηκε από το STAR η επιστροφή του GNTM την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο και έτσι το κανάλι έχει δώσει το «πράσινο φως» για έναν ακόμη κύκλο ο οποίος μάλιστα θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Θα προβάλλονται περισσότερα επεισόδια σε εβδομαδιαία βάση καθώς το κανάλι αποφάσισε να αποσύρει από το πρόγραμμά του τη «Φάρμα» η οποία δεν θα συνεχιστεί.

Η επιμήκυνση του GNTM φέρνει και πιο πίσω τα γυρίσματα του ριάλιτι μόδας τα οποία είναι πιθανόν να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα συνεχίζουν στο νέο κύκλο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνει το ραντεβού με τον σχεδιαστή Άγγελο Μπράτη με την πρόθεση του σταθμού και της εταιρείας παραγωγής να είναι η συνέχιση της συνεργασίας. Αντιθέτως αποχωρεί ο Έντι Γαβριηλίδης πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο ίδιος με δηλώσεις του.

«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά project να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση, η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες. Θα πω ότι ήταν κοινή συναινέσει» ανέφερε χαρακτηριστικά στο φακό του «Happy Day». Όσον αφορά στη Μπέττυ Μαγγίρα θα πραγματοποιηθεί και νέο ραντεβού τις επόμενες μέρες. Ωστόσο τα σενάρια θέλουν την perfomer να είναι στο στόχαστρο και της ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν. Άλλωστε προσεχώς θα παρουσιάσει και τις έκτακτες εκπομπές για τη Eurovision της Βιέννης.