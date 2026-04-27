Το νέο project του Στιβ του Μπέβερλι Χιλς μοιάζει με απάτη

Ο Ίαν Ζίρινγκ είναι ένας 62χρονος σελέμπριτι, που προσπαθεί να συντηρήσει την φήμη του από τη συμμετοχή στη σειρά «Beverly Hills 90210» με τρόπους ανορθόδοξους. Ο Ζίρινγκ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μια εταιρεία καλλυντικών, η οποία λειτουργεί με το μοντέλο του Multi-Level Marketing (MLM).

Πρόκειται για μια νόμιμη εισηγμένη εταιρεία, η οποία όμως έχει δεχτεί έντονη κριτική επειδή η επιτυχία των μελών της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στρατολόγηση νέων πωλητών (downline), κάτι που θυμίζει τη δομή πυραμίδας.

Τι κάνει σήμερα ο Ίαν Ζίρινγκ

Χρησιμοποιεί τη φήμη του από το «Beverly Hills, 90210» για να προσελκύσει κόσμο, ονομάζοντας συχνά την ομάδα του Team 90210. Έχει στρατολογήσει κατά καιρούς και άλλους διάσημους, όπως την Tori Spelling, για να επεκτείνει το δίκτυό του. Ο ίδιος το παρουσιάζει ως μια «ευκαιρία ιδιωτικής επιχείρησης» που προσφέρει οικονομική ελευθερία και ταξίδια επιβράβευσης.

Το πρόβλημα

Η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Ζίρινγκ έχει πληρώσει εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς υποθέσεων στις οποίες έχει βρεθεί κατηγορούμενη για πρακτικές που παραπέμπουν σε «πυραμίδα». Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει πληρώσει το τίμημα αυτής της συνεργασίας με χιλίαδες φανς της θρυλικής 90ς σειράς με την οποία έγινε γνωστός ως ξένοιαστος μπουνταλάς του Μπέβερλι Χιλς, να τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί στοιχεία του «90210» για λόγους κερδοσκοπίας.

Πόσο αθώοι ήμασταν κάποτε...