Νίκος Μαστοράκης για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Γιατί να φύγεις, μικρή μου;»

Ο θάνατος της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όσους τη γνώρισαν από τη σειρά του Νίκου Μαστοράκη «Καληνύχτα, Μαμά» όπου είχε πρωταγωνιστήσει στα '90s όταν ήταν 12 ετών.

Σήμερα Τετάρτη (26/8) στις 12.30 θα γίνει η κηδεία της και χθες (25/8) ο Νίκος Μαστοράκης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, ανεβάζοντας ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς του ANT1 και γράφοντας: «Γιατί να φύγεις, μικρή μου Αλεξάνδρα; Γιατί, καλό μου; Γιατί;».

