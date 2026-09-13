Με μια αιχμηρή και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα social media, η Καίτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια απέναντι στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία της στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια, η οποία ανέβηκε στη σκηνή της Νέας Παραλίας στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια καριέρας του συναδέλφου της, βρέθηκε στο στόχαστρο επικριτικών σχολίων εξαιτίας της φράσης της ότι ο Ρέμος είναι «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας» , μια αποστροφή που από μερίδα του κοινού εκλήφθηκε αδικαιολόγητα ως έλλειψη σεβασμού ή ακόμα και «προδοσία» στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Instagram / @kaiti Garbi

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Απαντώντας στους επικριτές της, η Καίτη Γαρμπή στάθηκε στο παράδοξο των συναισθημάτων που μπορούν να συνυπάρχουν σε τέτοιες στιγμές, υπογραμμίζοντας πως η βαθιά θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου δεν ακυρώνει τη χαρά και την περηφάνια για έναν άλλον που βρίσκεται δίπλα σου.

Ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός και η αγάπη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν μπαίνουν σε καμία συγκριτική ζυγαριά, ενώ χαρακτήρισε τις ακραίες αντιδράσεις ως «νοσηρή ανθρωποφαγία», τονίζοντας ότι η αναζήτηση κακίας και εχθρότητας ακόμη και μέσα στο πένθος απέχει πολύ από το να αποτελεί πραγματική τιμή στη μνήμη ενός ανθρώπου.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον δωρεάν και κοινωνικό χαρακτήρα της συναυλίας, επισημαίνοντας ότι η ίδια η βραδιά μετατράπηκε αυθόρμητα σε έναν ζωντανό φόρο τιμής.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ένας καλλιτέχνης που έζησε και αγαπήθηκε μέσα από τη μουσική δεν τιμάται αποκλειστικά με τη σιωπηλή ακύρωση των εκδηλώσεων, αλλά και όταν χιλιάδες άνθρωποι ενώνονται για να τραγουδήσουν μαζί για εκείνον, μετατρέποντας τη συλλογική συγκίνηση σε μια ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περήφανια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο».