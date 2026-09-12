«Μας έφαγαν»: Ατύχημα επί σκηνής για την Καίτη Γαρμπή στη συναυλία του Ρέμου

Ένα ξαφνικό ατύχημα ανησύχησε για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό που βρέθηκε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, η Καίτη Γαρμπή, η οποία συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα, έχασε την ισορροπία της και γλίστρησε πάνω στη σκηνή.

Η βραδιά διεξήχθη κανονικά μετά από μια καταρρακτώδη βροχή που είχε προηγηθεί στην πόλη, ωστόσο ο καιρός δεν πτόησε τους χιλιάδες θεατές που έδωσαν το «παρών» για να απολαύσουν τους αγαπημένους καλλιτέχνες.

Η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε στη σκηνή, ερμήνευσε τις μεγάλες της επιτυχίες και ξεσήκωσε τον κόσμο. Το απρόοπτο περιστατικό, ωστόσο, σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ολοκλήρωσε την εμφάνισή της.



Καθώς ετοιμαζόταν να αποχωρήσει και αποχαιρετούσε τους θεατές και τον Αντώνη Ρέμο, η δημοφιλής τραγουδίστρια γλίστρησε. Ευτυχώς, τα αντανακλαστικά του Αντώνη Ρέμου αποδείχθηκαν σωτήρια. Ο τραγουδιστής βρισκόταν ακριβώς δίπλα της και της κρατούσε το χέρι, γεγονός που περιόρισε την πτώση της και απέτρεψε κάποιον τραυματισμό.

Αφού πρώτα βεβαιώθηκε ότι η συνάδελφός του είναι απόλυτα καλά στην υγεία της, ο Αντώνης Ρέμος φρόντισε να διώξει την αμηχανία της στιγμής και να καθησυχάσει τον κόσμο επιστρατεύοντας το χιούμορ του.

«Μας έφαγαν», είπε χαριτολογώντας από το μικρόφωνο, προκαλώντας το γέλιο και το χειροκρότημα του κοινού.