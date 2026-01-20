Ντέιβιντ Μπέκαμ: Έστειλε με τακτ το μήνυμα στον γιο του μετά το δημόσιο ξεμπρόστιασμα

Έπειτα από την έντονη φημολογία των τελευταίων χρόνων για τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια με τον γιο τους Μπρούκλιν Μπέκαμ ήρθε μια δημόσια ανάρτηση από τον τελευταίο μέσα από την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τους κατηγόρησε ότι ελέγχουν εδώ και χρόνια την εικόνα της οικογένειας στον Τύπο και ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, πριν και μετά τον γάμο τους.

Η «απάντηση» του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Μετά τη «βόμβα» του 26χρονου μέσω Instagram, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έστειλε δια της πλαγίας οδού το μήνυμα στον γιο του.

Κατά την εμφάνισή του στην οικονομική εκπομπή του CNBC Squawk Box την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο 50χρονος Ντέιβιντ μίλησε για τα social media και την ψυχική υγεία, λέγοντας ότι τα παιδιά του έχουν «κάνει λάθη».

«Πάντα μιλούσα για τα social media και τη δύναμή τους — τόσο για το καλό όσο και για το κακό», ξεκίνησε ο Ντέιβιντ.

«Για το κακό έχουμε μιλήσει, με όλα όσα μπορούν να δουν τα παιδιά σήμερα· μπορεί να είναι επικίνδυνο», συνέχισε. «Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει προσωπικά, ειδικά και με τα παιδιά μου, είναι ότι αν τα χρησιμοποιείς για τους σωστούς λόγους, μπορούν να έχουν τεράστια αξία.

Εγώ μπόρεσα να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα και τους ακόλουθούς μου για τη UNICEF. Και ήταν το μεγαλύτερο εργαλείο για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με όσα συμβαίνουν στα παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παιδιά του — τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ — που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ.

«Και προσπάθησα να κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου, να τα εκπαιδεύσω», είπε. «Κάνουν λάθη, αλλά τα παιδιά επιτρέπεται να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν. Αυτό προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου».

«Κάποιες φορές πρέπει να τους αφήνεις να κάνουν αυτά τα λάθη», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ νωρίτερα είχε αποφύγει να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον γιο του κατά την παρουσία του στο 56ο Ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας που ήταν και η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τις αναρτήσεις του Μπρούκλιν.