Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Μου στέλνουν πολλές φορές "αχ, μεγάλωσες" - Τρώμε πάρα πολύ age shaming»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον χρόνο που περνάει, αλλά και στον ηλικιακό ρατσισμό (age shaming) που υπάρχει στα social media.

«Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο να αποδεχτείς τον χρόνο και το ότι θα βλέπεις αλλαγές στην εμφάνισή σου. Στη δουλειά που κάνουμε επηρεάζει και τις επιλογές που έχεις στη δουλειά. Όλο αυτό είναι μία διαδικασία.

Κάποιες ημέρες είναι πιο εύκολο, κάποιες πιο δύσκολο, ανάλογα και σε τι φάση βρίσκεσαι. Ο στόχος μας δεν είναι να σταματήσουμε τον χρόνο, αυτό δεν γίνεται, ο στόχος μου είναι η αποδοχή και ότι αυτή είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Είναι και τύχη το ότι έχεις τη δυνατότητα να μεγαλώσεις, να ζήσεις άλλον έναν χρόνο. Τρώμε και πάρα πολύ age shaming στα social media.

Για εμένα είναι από τις πιο ακαταλαβίστικες μορφές bullying. Είναι σαν να πιστεύει κάποιος ότι θα μείνει πάντα νέος. Μου στέλνουν πολλές φορές "αχ, Ντορέττα, μεγάλωσες"», ανέφερε στη συνέχεια η Ντορέττα Παπαδημητρίου.