Ντούα Λίπα: Πώς ο γάμος της εξόργισε τους κατοίκους του Παλέρμο - «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας»

Ο γάμος της Ντούα Λίπα έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Παλέρμο και οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για τον πολυήμερο πολυτελή εορτασμό του με πάρτι, δεξιώσεις και διάσημους καλεσμένους.

Την Παρασκευή, ισχυρή αστυνομική παρουσία ήταν ορατή γύρω από το Palazzo Gangi, ενόψει της δεξίωσης για το ζευγάρι και τους καλεσμένους του.

Λίγες ώρες αργότερα, πλήθη άρχισαν να συγκεντρώνονται για τους εορτασμούς, ενώ καλεσμένοι έφταναν στη Villa Igiea στη Σικελία.

Την ώρα που οι δύο κεντρικές πλατείες της πόλης θα παραμείνουν κλειστές για τον γάμο και οι κάτοικοι έχουν κληθεί να υπογράψουν συμφωνητικά εμπιστευτικότητας, ντόπιοι έχουν ξεσηκωθεί και αναρτούν αφίσες στην πόλη διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό των δημοσίων χώρων.

«Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Διεκδικούμε το δικαίωμα να τους ζούμε, ελεύθεροι από ιδιωτικό κέρδος. «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους».

Η διαμαρτυρία θυμίζει παρόμοια οργή που είχε προκληθεί στον πολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος στη Βενετία πέρυσι, ο οποίος επίσης αντιμετώπισε αντιδράσεις – αν και στο Παλέρμο δεν αναμένονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, ορισμένες τοπικές επιχειρήσεις είναι δυσαρεστημένες επειδή αναγκάστηκαν να κλείσουν νωρίς το βράδυ Παρασκευής, μία από τις πιο ζωντανές νύχτες στην πόλη.

Τοπικές αναφορές σύμφωνα με τη Daily Mail λένε ότι οι διοργανωτές έχουν πληρώσει περίπου 10.000 λίρες στο δημοτικό συμβούλιο για την ενοικίαση της Piazza Croce, με αυστηρούς περιορισμούς στάθμευσης έως το πρωί του Σαββάτου.

Καταστήματα που βλέπουν στην πλατεία έχουν κληθεί να κλείσουν, ενώ οι κάτοικοι με μπαλκόνια προς τον χώρο έχουν ζητηθεί να κρατούν κλειστά τα παντζούρια τους.

Αναφέρεται επίσης ότι έχει προσφερθεί αποζημίωση περίπου 1.000 ευρώ, αν και κανείς από όσους ρωτήθηκαν δεν συμφωνούσε.

«Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μας έβαλαν να υπογράψουμε συμφωνία. Τα χείλη μας είναι σφραγισμένα», λέει κάτοικος.

Οι προετοιμασίες

Το βράδυ της Πέμπτης, εργάτες τοποθετούσαν φωτισμούς στα μπαλκόνια της πλατείας, ενώ στήθηκε και DJ set.

Η Galleria Moderna απέναντι από την πλατεία θα κλείσει για το κοινό στις 2 μ.μ. την Παρασκευή, καθώς θα φιλοξενήσει επίσης μέρος των εορτασμών και έχει ενοικιαστεί για περίπου 10.000 λίρες.

Μεγάλα μαύρα παραπετάσματα έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους που οδηγούν στην Piazza Croce dei Vesperi, αποκλείοντας την πρόσβαση.

Παράλληλα, μεταλλικά κιγκλιδώματα έχουν στηθεί για να δημιουργηθεί μια «καθαρή ζώνη» ώστε οι VIP καλεσμένοι να φτάνουν με αυτοκίνητα χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Οι αντιδράσεις

Μια τοπική ομάδα κοινωνικής δικαιοσύνης ανάρτησε στο Facebook κάλεσμα προς όσους είναι θυμωμένοι με τον «υπερτουρισμό», προτείνοντας να καλωσορίσουν τη Ντούα Λίπα κρεμώντας αφίσες από τα μπαλκόνια τους, ενώ φημολογείται και πορεία διαμαρτυρίας.

Σε άλλο σημείο, η Ντούα και οι καλεσμένοι της ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με άβολες εικόνες, καθώς υπήρχαν άσεμνα γκράφιτι σε μαρμάρινη στήλη της πλατείας.

Το κείμενο γράφει: «… Με έκλεψες 5 ευρώ. Όταν σε βρω θα σου δώσω πέντε χαστούκια… Δεν θα σε συγχωρήσω.»

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης με υπαίθριο κοκτέιλ πάρτι στο ξενοδοχείο Villa Igiea, όπου διέμεναν η Ντούα, ο Κάλουν και οι περισσότεροι καλεσμένοι.

Το ίδιο βράδυ, ομάδες ιδιωτικής ασφάλειας περιπολούσαν την πλατεία, παρακολουθώντας περαστικούς και δημοσιογράφους.

Σε συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα, ο δήμαρχος του Παλέρμο Roberto Sgalla εξέφρασε την ικανοποίησή του που η Dua Lipa και ο Callum επέλεξαν την πόλη για τους εορτασμούς τους.

Τόνισε ότι το ζευγάρι είχε επισκεφθεί την πόλη πέρυσι και την είχε αγαπήσει, λέγοντας ότι αυτό δείχνει την αυξανόμενη διεθνή ελκυστικότητα του Παλέρμο.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, δήλωσε ότι κατανοεί την ταλαιπωρία, αλλά πρόκειται για προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται για λόγους ασφαλείας και ότι τέτοιες εκδηλώσεις προσφέρουν σημαντική οικονομική και διεθνή προβολή στην πόλη.