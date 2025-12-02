Ο άγνωστος τσαμπουκάς Τσουβέλα σε θεατή: «Εξαφανίσου από εδώ για να μην σε κουτουλήσω»

Περιστατικό με θεατή που παρεξηγήθηκε από αστείο του σε παράστασή του περιέγραψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Κάποιες φορές στην παράσταση –δεν το κάνω πια– έπαιρνα δύο ανθρώπους και έκανα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Και επειδή αυτό που είχα περιγράψει ήταν πιο πιπεράτο, μου είπε "το παιδί θα νιώθει καλά;".

Δεν προσέβαλα κάποιον… εξ ονόματος του παιδιού, ως θεματοφύλακας της δημοκρατίας, ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα. Του είπα “εξαφανίσου από εδώ για να μην σε κουτουλήσω”».

Διαβάστε ακόμα: Τότε και Τώρα: Η χαρισματική συνύπαρξη Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη και το παρελθόν πιο αστείο από ποτέ

«Δεν μπόρεσα ποτέ να γράψω κείμενο»

Μιλώντας για τη φιλοσοφία του στη σκηνή και στο ραδιόφωνο ο γνωστός κωμικός ανέφερε επίσης: «Το θέμα είναι να μην γελάνε με σένα αλλά με αυτά που κάνεις. Ο καθένας με τα όπλα του».

Παραδέχτηκε ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να λογοκρίνει τα αστεία του γιατί πάντα πρόσεχε πολύ καλά να τηρεί το μέτρο.

«Λόγω του ραδιοφώνου που είναι τηλεοπτικό περιβάλλον, ήμουν εκπαιδευμένος σε live εκπομπές λόγου, πρόσεχα πάρα πολύ τι έλεγα. Αν και είναι ορατά κάποια πράγματα με τα συμφραζόμενα και τα παρακάτω. Μπορείς να αμβλύνεις σκετσάκια. Πρόσεχα πάρα πολύ τι έλεγα. Παρακολουθώ την εποχή και προσαρμόζομαι. Δεν νιώθω πίεση.»

Μιλώντας για τη διαδικασία του stand-up, εξήγησε πως ποτέ δεν δούλεψε με αυστηρά γραπτά κείμενα: «Δεν μπόρεσα ποτέ να γράψω κείμενο.»

Αυτό, όπως είπε, τον οδήγησε σε μια πολύ προσωπική φόρμα, όπου η παράσταση γεννιέται πάνω στη σκηνή, από τη στιγμή και το κοινό.