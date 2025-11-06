Τότε και Τώρα: Η χαρισματική συνύπαρξη Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη και το παρελθόν πιο αστείο από ποτέ

Τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πολυάριθμες εκπομπές από το καθημερινό prime time του ΣΚΑΪ. -είτε πρόκειται για πολυδιαφημισμένα σίριαλ («Οι Πανθέοι»), για ντοκιμαντέρ, ριάλιτι ή τηλεπαιχνίδια. Καμία δεν κατάφερε αυτό που πέτυχε στην πρεμιέρα της η νέα κωμική σειρά «Τότε και τώρα» με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Συγκέντρωσε ένα δυναμικό 14,2% στις μετρήσεις τηλεθέασης στο νεανικό κοινό -όπου πάσχει σοβαρά ο ΣΚΑΪ, κατέκτησε με το σπαθί της μόνο θετικά σχόλια στα social media και απέδειξε ότι όταν το ταλέντο ξεχειλίζει, τα υπόλοιπα είναι νομοτέλεια.

Από το Youtube στο τηλεοπτικό prime time

Η πρωταγωνίστρια του «5 minutes mum», Έλενα Χαραλαμπούδη και ο ραδιοφωνικός παραγωγός και κωμικός, Αλέξανδρος Τσουβέλας, ήταν ήδη αγαπητοί και viral, πριν ενώσουν δυνάμεις στο Διαδικτυακό «Τότε vs Τώρα», δηλαδή σε μια σειρά βίντεο, που σατίριζαν τις αντιθέσεις μεταξύ ενός ζευγαριού που ζούσε στα ‘90s με ένα σημερινό. Το νέο «Τότε και τώρα» του ΣΚΑΪ είναι η τηλεοπτική μεταφορά της Διαδικτυακής εκπομπής σε ημίωρα επεισόδια.

Βεβαίως, η ιστορία έχει δείξει ότι κάτι που πάει καλά στα social media και στο Youtube, συνήθως δεν έχει ανάλογη τύχη στην τηλεόραση, όπου οι συνθήκες και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Η νέα σειρά, όμως, δεν ήρθε μόνο για να νοσταλγήσει την εποχή της βιντεοκασέτας και του πεντοχίλιαρου, αλλά και για να καταρρίψει στεγανά, στέλνοντας ένα πραγματικά αισιόδοξο μήνυμα: η κωμική φλέβα μπορεί να λάμψει παντού.

Και στην περίπτωση των Τσουβέλα – Χαραλαμπούδη και της δημιουργικής ομάδας του «5 minute mum», που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, το ταλέντο, η φρεσκάδα, η έμπνευση καλύπτουν κάθε άλλη αδυναμία. Το σενάριο υπογράφουν η Κατερίνα Νανοπούλου, ο Κώστας Μανιάτης, η Λίζα Αποστολοπούλου (που είναι και η σκηνοθέτης της σειράς) και η Έλενα Χαραλαμπούδη.

Έξυπνο χιούμορ και αυτοσχεδιασμοί

Στο «Τότε και τώρα», συναντάμε τον Τάκη και τη Σούλα, που έρχονται από τα ‘90s και την Βαλέρια και τον Σπύρο, που ζουν στο 2025. Η -κωμική- αντίθεση μεταξύ τους ξεκινά από το styling και τα χτενίσματα και φτάνει μέχρι τις συνήθειες και τη φιλοσοφία ζωής, ενώ Τσουβέλας και Χαραλαμπούδη δίνουν ρέστα στους διπλούς, εκ διαμέτρου αντίθετους, ρόλους.

Τα κωμικά στοιχεία και οι αυτοσχεδιασμοί ρέουν με φυσικότητα, οι χαρακτήρες έχουν ψυχή και ζωντάνια, ακόμα και η υπερβολή έχει μέτρο κι οι ερμηνείες είναι δουλεμένες στη λεπτομέρεια -ειδικά ο σύγχρονος «Σπύρος» του Τσουβέλα είναι υπόδειγμα κωμικού ήρωα.

Με αφορμή την αγορά αυτοκινήτου, που είναι το θέμα του πρώτου επεισοδίου (με γκεστ σταρ τον επίσης πολύ καλό στο ρόλο του πωλητή, Λαέρτη Μαλκότση), βλέπουμε τις αλλαγές των δύο εποχών. Το ζευγάρι του χθες ρωτάει αν έχει ραδιοκασετόφωνο, πληρώνει σε δραχμές με μετρητά βγαλμένα από την κάλτσα, μουντζώνει στο δρόμο και χαρακτηρίζει φλώρο όποιον φοράει ζώνη, καπνίζει κι αδειάζει από το παράθυρο το τασάκι, τραγουδώντας -παράλληλα- «βρε μελαχρινάκι» και πίνοντας ουίσκι.

Το ζευγάρι του σήμερα, ψάχνει αυτοκίνητο οικολογικό με χαμηλούς ρύπους, ευρύχωρο και ασφαλές, πληρώνει με δάνεια, που θα κληροδοτηθούν και στα παιδιά, φοβάται τα πορτοκαλί και δεν ξεκινάει πριν βάλουν όλοι ζώνη -την οποία ο σύζυγος καθυστερεί να κουμπώσει γιατί «δεν μπορώ να βρω το σημείο», ενώ η σύζυγος σχολιάζει χαμηλόφωνα «δεν είναι η πρώτη φορά…».

Μια χαρισματική viral συνύπαρξη

Αδυναμίες στην πρεμιέρα υπήρξαν, κυρίως στο ρυθμό και στο μοντάζ, που δείχνει περισσότερο προορισμένο για το το Διαδίκτυο και δεν φαίνεται να αξιοποιεί πιο σύγχρονα τηλεοπτικά μέσα, όμως ελάχιστη σημασία έχουν μπροστά σε μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα, με έξυπνο χιούμορ και μια χαρισματική συνύπαρξη, που θες να δεις και να ξαναδείς.

Το «Τότε και τώρα» βγάζει γέλιο από τα κείμενα, τη νοσταλγία, τη σύγκριση ενός απλοϊκού χθες με το νευρωτικό, γεμάτο ανασφάλειες σήμερα. Κυρίως, όμως, βγάζει γέλιο από τους δύο πρωταγωνιστές του, που δίνουν με τις ερμηνείες και τους αυτοσχεδιασμούς τους την απαραίτητη τρέλα στη νέα σειρά, ώστε να οδηγήσει την τηλεοπτική κωμωδία από το τότε και τώρα στο αύριο, όπου η τηλεόραση γίνεται viral για τους σωστούς λόγους -και όχι για την αποχώρηση του Γκλέτσου από το πλατό.

