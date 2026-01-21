Ο έρωτας δεν κρύβεται: Εικόνες με την Κέιτι Πέρι στο πλευρό του Τριντό στο Νταβός

Μέχρι το Νταβός έφτασε για τον έρωτα η Κέιτι Πέρι, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του πρώην προέδρου του Καναδά Τζάστιν Τριντό στην Ελβετία.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τον σύντροφό της στην ομιλία του στο Global Soft Power Summit που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Στην ομιλία του ο Τριντό τόνισε ότι η περίοδος σταθερότητας και ευημερίας που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει τελειώσει και ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή που απαιτεί συνεργασία και «ήπια δύναμη» αντί για σκληρή επιβολή.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε χαμογελαστό, να κρατιέται χέρι χέρι και η Κέιτι Πέρι παρακολούθησε την ομιλία από την πρώτη σειρά.

Όταν η Κέιτι του έκλεισε το μάτι

Viral έχει γίνει και στιγμιότυπο στο οποίο η Κέιτι Πέρι κλείνει το μάτι στον αγαπημένο της, όταν ο Τριντό την εντοπίζει στην κατάμεστη αίθουσα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο έρωτας του Τριντό με την Πέρι

Ο Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σόφι χώρισαν τον Αύγουστο του 2023 έπειτα από 18 χρόνια γάμου. Ο χωρισμός της Κέιτι Πέρι από τον Ορλάντο Μπλουμ ήρθε επίσημα στις 3 Ιουλίου του 2025.

Τον ίδιο μήνα, στις 28 Ιουλίου του 2025 δηλαδή η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εντοπίστηκαν να δειπνούν στον Καναδά με δηλώσεις από πηγές να αποκαλύπτουν πως είναι μια γνωριμία που ίσως φέρει κάτι όμορφο στη συνέχεια.

Εκείνος πηγαίνει σε συναυλίες της, ενώ περισσότερες φωτογραφίες τους αρχίζουν να κυκλοφορούν. Από τον Σεπτέμβριο και μετά τα δημοσιεύματα αρχίζουν να αναφέρουν πως είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον, ενώ τον Οκτώβριο οι φωτογράφοι τους πιάνουν να φιλιούνται σε γιοτ στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

Η πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση είναι στις 25 Οκτωβρίου στα γενέθλια της Κέιτι Πέρι στο Παρίσι.