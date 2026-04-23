«Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»: Όσα είπε ο Όθωνας Παπαδόπουλος για τη Σοφία Μαριόλα

Μετά το εξώδικο που απέστειλε η Σοφία Μαριόλα σχετικά με τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου, ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε σήμερα (23/4) στο Happy Day, αναφέροντας - μεταξύ άλλων - ότι ο χωρισμός ήταν απόφαση του γνωστού ηθοποιού και ότι έχει βγει μια στρεβλή εικόνα προς τα έξω όσον αφορά την εντολέα του.

«Παρουσιάστηκε ως μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στην πραγματικότητα. Η προσωπικότητά της συνολικά στα Μέσα και στα social media παρουσιάστηκε με τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι αδικήθηκε κατάφορα, υπήρξαν επανειλημμένα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που την έθιγαν ως προσωπικότητα.

Ανέφεραν γεγονότα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και επιπλέον έγιναν αφορμή για τη διατύπωση - κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις - πολλών σχολίων που ήταν επικριτικά για την ίδια», είπε αρχικά ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Η κρίσιμη πληροφορία και αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν συνομίλησα με την ίδια την κυρία Μαριόλα και άκουσα την αφήγησή της ήταν ότι ο χωρισμός ήταν απόφαση του κοινού αγαπημένου μας φίλου, Στράτου Τζώρτζογλου.

Ήταν δική του απόφαση η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, κάτι που είχε παρουσιαστεί στα Μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό.

Εφόσον ήταν δική του απόφαση, ήταν φυσιολογικό η κυρία Μαριόλα να σκέφτεται τα επόμενα βήματα στην προσωπική της ζωή», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα, ο Όθωνας Παπαδόπουλος αποκάλυψε πως η Σοφία Μαριόλα επηρεάστηκε τόσο από τον ντόρο που απέφευγε να κυκλοφορεί, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έφτασε σε σημείο να πάρει άδεια από τη δουλειά της ούτως ώστε να αποφεύγει την κυκλοφορία της στο κέντρο της Αθήνας και να μην εκτίθεται με τον τρόπο αυτό σε σχόλια τρίτων και σε προσπάθειες προσέγγισής της από δημοσιογράφους για την εξασφάλιση δηλώσεων».